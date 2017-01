Door Olaf van Miltenburg, woensdag 4 januari 2017 18:26, 5 reacties • Feedback

LG introduceert de Hub Robots: kleine apparaten met ondersteuning voor Amazon Alexa, die vragen van gebruikers kunnen beantwoorden en smarthomeapparaten in een huis kunnen bedienen.

De Hub Robot is een statische assistent, net als de Amazon Echo of de Google Home, maar met een scherm. Hierop kan het apparaat bijvoorbeeld recepten tonen, of de inhoud van de koelkast als deze dit ondersteunt. Gebruikers kunnen de robot gebruiken om apparaten in huis te bedienen, zoals het aan- en uitzetten van de airconditioner, belooft LG. Waarschijnlijk gaat het dan om apparaten uit LG's SmartThinq-lijn van apparaten.

Daarnaast kan de Hub muziek afspelen, als wekker dienen, notificaties geven en weer- en verkeerupdates verstrekken. Dankzij Amazon Alexa-ondersteuning kunnen gebruikers de robot met hun stem bedienen en vragen stellen. De camera zorgt ervoor dat de Hub op de lichaamstaal van gebruikers kan reageren, zoals ja-knikken en ook kan de robot op elk lid van een familie anders reageren.

Naast een centrale Hub Robot, komt LG met kleinere satelliet-robotjes voor in verschillende kamers. Die kunnen hetzelfde als het centrale onderdeel. Meer details over de systemen maakt LG op de CES 2017 bekend.

