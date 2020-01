Bedrijf maakt kleine Fingerbot om knoppen van apparaten in huis in te drukken

Adaprox gaat zijn product Fingerbot maken na geslaagde crowdfunding. Het gaat om een klein apparaatje dat knoppen van huisapparatuur in kan drukken na een commando op afstand, waaronder via spraakbediening.

De Kickstarter voor Fingerbot duurt nog achttien dagen maar met, op het moment van schrijven, 71,799

euro op de teller is het doel van 17,855 euro al ruimschoots gehaald. Met de kleine robot kunnen gebruikers op afstand knoppen voor bijvoorbeeld verlichting, een ventilator of een koffiezetmachine indrukken.

Gebruikers kunnen de robotarm met een Tool Pack vervangen naar gelang de taak. Zo kunnen ook touchscreens en verschillende soorten schakelaars bediend worden. Standaard is de accessoire met de bijbehorende app en Siri te bedienen. In combinatie met een Bridge is er ook ondersteuning voor Google Home, Amazon Alexa en IFTTT.

Het apparaat functioneert op basis van een kleine servomotor. Het ondersteunt bleutooth 4.2, heeft afmetingen van 3,2x3,2x3,2cm en weegt 32 gram. De Fingerbot moet het met zijn accu van 500mAh zo'n zes maanden uithouden, al is de precieze accuduur afhankelijk van het gebruik. In een uur is het robotje via usb-c op te laden. Voor een losse Fingerbot moeten mensen die het project ondersteunen in de earlybirdfase 26 euro toezeggen. In combinatie met de Tool Pack is dat 35 euro. De combinatie van Fingerbot, Tool Pack en Bridge kost 62 euro.