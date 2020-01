Aston Martin ontwikkelt binnenspiegel met drie camerafeeds

Aston Martin werkt aan een systeem voor achteruitkijkvisie dat beelden van drie camera's die aan een voertuig bevestigd zijn tegelijk kan tonen. Zo moeten bestuurders ook de zijkanten van een auto in de gaten kunnen houden.

Aston Martin spreekt van een hybrid camera monitoring system, waar het samen met de maker van dimbare achteruitkijkspiegels Gentex aan werkt. Het systeem kan als reguliere binnenspiegel dienst doen maar ook als lcd-paneel. In dat geval kan het beelden ontvangen van de camera op het dak en van een van beide camera's die in de zijspiegels van een auto verwerkt zijn.

De automobilist kan kiezen uit verschillende weergavemodi op basis van de drie camerafeeds. Als de gebruikers de positie van de zijspiegels wijzigt, past het systeem de weergave automatisch aan om de field-of-view te optimaliseren. Aston Martin en Gentex demonstreren het systeem volgende week op de CES. Ze hebben het daarvoor geïntegreerd in een DBS Superleggera. Niet bekend is of en zo ja wanneer het bedrijf de techniek in productiemodellen in gebruik gaat nemen.