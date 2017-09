Vanaf 2020 krijgen alle nieuwe auto's van Jaguar Land Rover een elektromotor

De Britse fabrikant Jaguar Land Rover, die eigendom is van het Indiase Tata Motors, heeft laten weten dat het vanaf 2020 alle nieuwe modellen van een elektromotor gaat voorzien. Het zal gaan om een combinatie van volledig elektrisch aangedreven auto's en hybridemodellen.

Een leidinggevende van Jaguar Land Rover zei dat de eerste volledig elektrisch aangedreven suv, de Jaguar I-Pace, vanaf volgend jaar te koop zal zijn. De fabrikant zegt consumenten meer keuze te geven door het elektromotoren in alle toekomstige nieuwe modellen in te bouwen. Bestaande modellen van Jaguar Land Rover met enkel een verbrandingsmotor worden vanaf 2020 nog wel gewoon gemaakt.

Volvo maakte in juli bekend dat alle in 2019 op de markt te brengen nieuwe modellen een elektromotor zullen hebben. Het gaat om volledig elektrisch aangedreven of zogenaamde plug-in-hybridemodellen, waarbij een diesel- of benzinemotor de vooras aandrijft en een op de de achteras gemonteerde elektromotor de achterwielen aandrijft. Onlangs maakte Aston Martin bekend dat het vanaf 2025 alleen nog hybridemodellen uitbrengt.

Conceptafbeelding van de Jaguar I-Pace.