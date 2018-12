Jaguar brengt vrijdag update uit voor softwareproblemen bij deel I-Pace-auto's

Een deel van de Jaguar I-Pace-suv's krijgt vrijdag een software-update die ontstane problemen moet oplossen. Door de bug zijn de schermen van de middenconsole niet bruikbaar, waardoor ook navigatie, verwarming en media niet te gebruiken zijn.

In een topic op het Britse Jaguar I-Pace-forum claimt een Nederlandse gebruiker met de naam Snoerd, dat zijn dealer de software heeft ontvangen en verdere instructies afwacht. Volgens Snoerd zou de update eerst geïnstalleerd worden op de nieuwe auto's. Daarna zouden de geleverde auto's langs kunnen komen voor de update.

Volgens medeforumgebruiker sjako gaat het om een over-the-air-update en dat is ook wat woordvoerder Aldo van Troost van Jaguar Land Rover Nederland bevestigt. De update gaat in de nacht van donderdag op vrijdagochtend live en Van Troost meldt Tweakers dat de bug vrijdag opgelost moet zijn.

Door de bug vallen de schermen van de middenconsole uit, waardoor een aantal functies in een stand blijven hangen. Rijden en laden is wel mogelijk. Sinds begin december hebben verschillende bezitters last van de bug. Zo bleef bij enkelen de radio aanstaan nadat de motor was uitgeschakeld en reageerde de navigatie niet.

Van Troost verklaarde eerder deze week aan Bright dat de bug ontstaan is bij de laatste software-update. De dealers moeten nu wachten totdat het softwareprobleem is opgelost, voordat zij de auto's mogen leveren. De suv's kunnen wel alvast op een kenteken worden geregistreerd.

De Jaguar I-Pace is de eerste volledig elektrische suv van het automerk. Hij bevat een 90kWh-accu. Wanneer deze volledig is opgeladen, is een actieradius mogelijk van circa 470 km. De auto verscheen in juli 2018 op de Nederlandse markt.