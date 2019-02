Zero introduceert elektrische motor SR/F met statistiekenabonnement

Elektrische-motorfabrikant Zero heeft de SR/F aangekondigd. De elektrische motor heeft een vermogen van 82kW en een koppel van 190Nm. De software geeft de gebruiker 'de eerste twee jaar gratis' inzicht in tal van eigenschappen.

Eigenaren van de SR/F kunnen volgens Zero dankzij de aanwezigheid van het Cypher III-besturingssysteem inzicht krijgen in vier onderdelen: status en waarschuwingen, laden, het delen van rijgegevens en updates. Het OS geeft de informatie onder andere weer via het dashboard en een app. Zo geeft de motor aan wanneer het laden onverwachts wordt gestopt en kunnen gebruikers laadlimieten instellen. De motor verzamelt ook informatie over het rijden, zoals locaties, snelheid en verbruik. Die gegevens kunnen worden gedeeld. Toekomstige updates kan de motor op afstand downloaden. Alle opties voor connectiviteit zijn volgens de fabrikant de eerste twee jaar na aankoop gratis, daarna moet er een onbekend bedrag worden betaald.

De motor kan maximaal 200 km/u rijden en heeft het een actieradius van 158 kilometer volgens een niet nader door de fabrikant aangeduide 'door de EU verplichte' test. De accucapaciteit bedraagt 14,4kWh. Opladen tot 95 procent duurt met het basismodel vier uur met een 3kW-lader, bij het premiummodel duurt dat twee uur met de 6kW-lader. Er is ook een optionele Rapid Charge-module van 6kW; daarmee duurt het laden tot 95 procent bij het standaardmodel 1,3 uur en bij het premiummodel 1 uur. Het basismodel heeft een rijklaargewicht van 220 kilo; de premiumvariant is zes kilogram zwaarder.

Het instapmodel kost 20.890 euro, terwijl de premiumversie met snellere laadtijd, vliegenscherm en aluminium stuureinden 23.090 euro kost. Het snellaadsysteem kost 3025 euro en een EU-stopcontactadapter 530 euro. De Zero SR/F is vanaf de lente beschikbaar.