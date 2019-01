Volkswagen-topman: compacte elektrische auto's zullen veel duurder worden

Hans Dieter Pötsch, de bestuursvoorzitter van Volkswagen, laat in een interview met een Duitse krant weten dat het moeilijk wordt om de huidige prijzen van relatief compacte auto's te handhaven als dit soort auto's voorzien worden van accu's en elektrische motoren.

Hans Dieter Pötsch zegt in een interview met de krant Welt am Sonntag dat het onvermijdelijk is dat de prijzen van kleinere auto's flink gaan stijgen als dit soort compacte voertuigen worden voorzien van elektrische motoren en accu's. De hedendaagse prijsniveau kan volgens hem dan niet worden gehandhaafd. "Daarom is het onvermijdelijk dat er significante prijsverhogingen aankomen in dit segment", zegt Pötsch.

De Volkswagen-topman zegt dat zijn bedrijf 'een duidelijk doel heeft om elektrische mobiliteit toegankelijk te maken voor een breed deel van de bevolking, wat betekent dat we ze goedkoper moeten maken'. Als het gaat om de goedkoopste modellen in de markt, zal dit echter lastig worden, stelt hij. Volgens Pötsch word het 'een probleem' of mensen met lage inkomens in de toekomst nog wel in staat zullen zijn een eigen auto te bezitten.

Pötsch wijst bij dit onderwerp met de beschuldigende vinger naar de Europese Unie. De EU besloot in december dat de CO2-emissies van auto's met 37,5 procent moeten zijn gedaald in 2030, ten opzichte van 2021. De Volkswagen-topman vraagt zich af of de EU bij het opleggen van deze CO2-limiet wel aan 'alle sociale relevante aspecten heeft gedacht'. Volgens Pötsch hebben het Europarlement en de Raad niet stilgestaan bij dit punt van 'individuele mobiliteit'. De sales-directeur van Volkswagen waarschuwde vorige week al dat de striktere koolstofdioxide-eisen van de EU tot hogere materiaalkosten leiden, gemiddeld 3000 euro extra per voertuig.

De nieuwe doelstelling van EU betekent dat auto's nog maar gemiddeld 60 gram aan CO2 per kilometer mogen uitstoten. "Dat is niet mogelijk met de allerbeste verbrandingsmotoren. Dus we hebben elektrische auto's nodig. De eisen van Brussel betekenen een aandeel van ongeveer 40 procent elektrische voertuigen vanaf 2030. Dat is ons doel en dat is haalbaar, mits de klanten meedoen", aldus Pötsch.

Hij stelt echter dat eigenaren van volledig elektrisch aangedreven auto's ook met enkele nadelen genoegen moeten nemen: "Elektrische auto's zijn cool omdat ze stil zijn en snel accelereren. Maar we moeten compromissen sluiten en de overgang naar elektrische auto's gaat niet van de ene op de andere dag. Het realistische bereik van elektrische auto's zit nu tussen de 300 en 400km, wat beduidend lager is dan benzine- en dieselauto's. Daarnaast is de oplaadinfrastructuur nog niet goed genoeg en dat zal meer tijd kosten om te ontwikkelen", aldus Pötsch.

Pötsch zei verder dat de Volkswagen Group fundamenteel zal veranderen door de ontwikkelingen van emissieloze, digitaal verbonden en autonoom rijden auto's. "Volkswagen zal ook een softwarebedrijf worden in de komende paar jaren", zegt de topman. De fabrikant wil dit graag in eigen handen houden. In het kader van de connectiviteit gaat Volkswagen nauw samenwerken met Microsoft.

De topman van de Duitse automaker laat ook weten dat de ID, de eerste elektrische auto die Volkswagen op de markt gaat brengen, beschikbaar zal zijn vanaf een prijs die rond de 30.000 euro ligt.