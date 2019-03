Volkswagen toont productieversie van 'powerbank' voor elektrische auto's

Volkswagen heeft het 'vrijwel definitieve' ontwerp van zijn verplaatsbare laadpaal gepresenteerd. Het mobiele laadstation heeft een accucapaciteit van 360kWh en kan volgens VW bijvoorbeeld ook gebruikt worden om groene stroom op te slaan. In 2020 begint de serieproductie.

Op de autosalon van Genève toont Volkswagen het ontwerp van zijn 'powerbank voor elektrische auto's', nadat het eind vorig jaar al aankondigde hieraan te werken. De mobiele laadpaal heeft afmetingen van 1,2 meter bij 1 meter, de hoogte noemt Volkswagen niet.

Het Mobile Charging Station kan zelfstandig opereren en is op die manier een mobiele laadpaal die is in te zetten op plekken waar tijdelijk laadcapaciteit nodig is. Hij kan ook op het elektriciteitsnet worden aangesloten, zodat hij continu auto's op kan laden. Ook is de mobiele laadpaal op die manier geschikt voor het tijdelijk opslaan van groene stroom, bijvoorbeeld uit zonne-energie.

Volkswagen zegt dat het laadstation kan snelladen met maximaal 100kW. Er kunnen vier auto's tegelijk worden geladen, waarvan twee via gelijkstroom en twee met wisselstroom. Eerder zei de fabrikant dat het tot 80 procent volladen van de accu van een Volkswagen e-Golf zo'n zeventien minuten duurt. Dat komt overeen met 28kWh.

Het laadstation maakt gebruik van dezelfde accu's als het Volkswagen MEB-platform. Accu's die door slijtage niet meer geschikt zijn voor gebruik in auto's, kunnen nog wel in de mobiele laadstations gebruikt worden. Op die manier wil Volkswagen accu's uit zijn elektrische auto's een tweede leven geven.

In de eerste helft van dit jaar zet Volkswagen de eerste exemplaren van de mobiele laadstations neer bij het hoofdkwartier in Wolfsburg. Na dat pilotproject wil Volkswagen in 2020 de laadpalen op grotere schaal gaan produceren in zijn fabriek in Hannover.