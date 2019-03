SEAT brengt in 2020 een elektrische hatchback uit op Volkswagens MEB-platform

SEAT brengt ergens in 2020 de zogeheten el-Born uit. Dit is een volledig elektrisch aangedreven hatcback die wat het formaat betreft het midden tussen de Ibiza en de Leon lijkt te houden. De conceptauto gaat volgend jaar in productie en wordt gebaseerd op Volkswagens MEB-platform.

SEAT meldt dat de el-Born over een 62kWh-accu zal beschikken, waarmee het voertuig conform de WLTP-norm een bereik van maximaal 420km haalt. Er is ondersteuning voor snelladen met 100kW, waarmee het laden van de accu van 0 tot 80 procent 47 minuten in beslag neemt.

De auto, die vernoemd is naar een buurt in Barcelona waar het voertuig is ontworpen, heeft een vermogen van 204pk en voltooit een spint van 0 tot 100km/u in 7,5 seconden. Over het koppel meldt de fabrikant niets.

Volgens SEAT wordt de el-Born uitgerust met een geavanceerde functionaliteit voor autonoom rijden. Het gaat om een systeem dat een is geclassificeerd als een level 2-systeem, waarbij de chauffeur tijdens delen van een rit zijn handen niet altijd op het stuur hoeft te houden.

De el-Born is een van de eerste gepresenteerde voertuigen die zal worden gebaseerd op Volkswagens MEB-platform, het platform dat gebruikt gaat worden voor een nieuwe generatie elektrische auto's van Volkswagen Group. SEAT valt daar ook onder.

SEAT laat weten dat de el-Born op dit moment nog een conceptauto is, maar dat het voertuig naar verwachting ergens in 2020 op de markt zal komen. Een prijs is nog niet bekendgemaakt.