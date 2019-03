Mobiele Excel-app zet smartphonefoto van geprinte tabel om in bewerkbare versie

Microsoft brengt een nieuwe functie uit voor de mobiele versie van Excel. Smartphonegebruikers kunnen met hun telefoon een foto van een willekeurige, op papier weergegeven datatabel nemen, die door de app vervolgens wordt omgezet in een bewerkbare Excel-spreadsheet.

Microsoft lijkt met de aankondiging op Twitter aan te geven dat de functie alleen werkt met tabellen op papier. Het bedrijf toont hoe er een foto kan worden genomen van een pagina uit een boek, waarbij vervolgens een uitsnede wordt gemaakt van de tabel die aan de onderkant van pagina staat. Deze crop wordt vervolgens omgezet in een Excel-spreadsheet waar de gebruiker op zijn smartphone direct in kan werken en aanpassingen kan doorvoeren.

Deze nieuwe functie komt beschikbaar voor Microsoft 365-gebruikers en zorgt er volgens Microsoft voor dat het niet meer nodig is om bijvoorbeeld data uit boeken handmatig in te voeren in Excel. Het bedrijf zegt dat de functie momenteel wordt uitgebracht voor de Android-versie van Excel; iOS-gebruikers van de Excel-app krijgen 'binnenkort' de beschikking over de functie.