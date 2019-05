Microsoft brengt functie om tabel te importeren in Excel via foto naar iOS

Microsoft heeft de functie om tabellen te importeren uit een smartphonefoto uitgebracht voor iOS. De functie is al enkele maanden beschikbaar voor de Android-versie van Excel. De functie maakt gebruik van ocr en algoritmes om de tabel te lezen.

De functie is voorlopig alleen beschikbaar voor gebruikers in het Insiders-programma, zegt Microsoft. De functie zit in een knop bovenaan in de Excel-app voor iPhones. De app geeft een kader aan als het een tabel herkent, waarna gebruikers dat kader kunnen verfijnen. Na de poging tot het herkennen van de data krijgen gebruikers de mogelijkheid om problemen met de herkenning handmatig op te lossen.

De output verschijnt in een tabel in Excel, die gebruikers vervolgens kunnen gebruiken op de iPhone of een ander platform waarmee Office synchroniseert. De functie kwam begin maart uit voor Android. Gebruikers moeten Microsft 365 hebben om gebruik te kunnen maken van de functie. Het omzetten van papieren tabellen naar digitale versies werkt in 21 talen, waaronder het Nederlands.