Toezichthouder: overheden moeten transparant zijn over gebruik algoritmes

Nederlandse overheden moeten transparant zijn over het gebruik van algoritmes. Dat vindt de Autoriteit Persoonsgegevens, zo schrijft de NOS. Overheden vertellen nu burgers niet of zelden dat een beslissing het gevolg is van een algoritmische beslissing.

Veel overheidsinstanties gebruiken algoritmes om ambtenaren te adviseren, meldt NOS. In geen enkel geval neemt een algoritme de daadwerkelijke beslissing, maar een algoritme wijst wel personen aan die een verhoogde kans of een verhoogd risico hebben. Zo hopen gemeenten schoolverlaters sneller op te sporen of frauders te identificeren. NOS heeft via de Wet Openbaarheid van Bestuur documenten in handen gekregen over het gebruik van algoritmes bij 54 overheidsinstanties, waaronder gemeenten, de politie en de Belastingdienst.

De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat overheden transparant moeten zijn over het gebruik van algoritmes. Dat is nu niet het geval. "Als er een besluit over je wordt genomen en je weet niet hoe dat tot stand is gekomen, dan kun je je daar niet tegen verdedigen", zegt voorzitter Aleid Wolfsen tegen de NOS.

De Belastingdienst gebruikt de data die het nu al heeft om via algoritmes frauders op te sporen. Daarbij is aandacht voor het voorkomen van discriminatie via algoritmes, aldus de dienst. Hoe dat precies gebeurt, blijft onduidelijk.

Behalve discriminatie is het ook een probleem dat ambtenaren moeilijk het advies van een algoritme kunnen negeren, zegt het Centrum Indicatiestelling Zorg. " Medewerkers vinden het soms lastig af te wijken van het algoritme als de situatie van de cliënt daar om vraagt."

Niet elke overheidsinstantie wil algoritmes gebruiken. De gemeente Uden kiest er bewust voor om van gebruik af te zien bijvoorbeeld. Het risico is te groot om data als werkelijkheid te zien", aldus het document van de gemeente. Bij een grote rol van data "zijn er meer problemen te verwachten dan we er mee oplossen."