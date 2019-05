HTC geeft Viveport ondersteuning voor Windows MR-headsets

HTC geeft zijn downloadwinkel Viveport ondersteuning voor Windows Mixed Reality-headsets. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt. Ook kunnen gebruikers van Windows-vr-headsets een abonnement afsluiten op gamedienst Viveport Infinity.

Van de 600 titels die abonnees van Viveport Infinity onbeperkt kunnen spelen voor een vast bedrag per maand, zijn er 200 beschikbaar voor Windows MR-headsets, meldt HTC. Hoeveel van de 1700 titels in de downloadwinkel in totaal beschikbaar zijn voor het Windows-platform maakt de fabrikant niet bekend.

Windows MR-headsets zijn er van onder meer Acer, Lenovo en Dell en die draaien op een variant van Windows 10 voor 'mixed reality'. Het gaat bij die headsets allemaal om vr-headsets zoals HTC die zelf maakt met de Vive, hoewel de Hololens van Microsoft zelf ook onder de noemer Mixed Reality valt.

Viveport Infinity werkt naast de Vive ook al op de Oculus Rift van concurrent Facebook. Een abonnement kost 15 euro per maand of 114 euro per jaar en zijn sinds maart te verkrijgen.