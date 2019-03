Alles wordt beter van lasers. Dat is een bekend gezegde op de redactie van Tweakers, maar wie had gedacht dat het ook zou gelden voor een mixed reality-bril? Dat is wel precies wat er is gebeurd met de HoloLens 2, want Microsoft schiet met lasers in oscillerende spiegels om beelden voor je ogen te toveren - en dat zorgt voor een breder blikveld.

Microsoft zet de HoloLens 2 neer als product voor de zakelijke markt en dat is heel logisch, maar er zijn tekenen dat de fabrikant een bredere visie heeft. De Unreal-engine krijgt in mei ondersteuning voor het mixed reality-platform en Epic Games zegt dat het bij alles wat het komende jaren doet, HoloLens-zal ondersteunen. Dat Epic-voorman Tim Sweeney op het podium verschijnt bij Microsoft is opvallend, want een paar jaar geleden hekelde hij openlijk de Microsoft Store en varianten van Windows als enig publicatieplatform voor apps en games. Dat gaat niet gebeuren op HoloLens: iedereen mag zijn eigen downloadwinkel opzetten en het ligt voor de hand dat Epic een eigen gamewinkel voor mixed reality in gedachten heeft.

De focus op de zakelijke markt is wellicht dus een tijdelijk iets. Dat is ook logisch: het is strategisch voor Microsoft om tijdig op markten aanwezig te zijn die mogelijk heel groot worden. De stap naar smartphones heeft het bedrijf gemist, maar het wil een eventuele stap naar holografische computers niet missen. De HoloLens is duidelijk een computer van de toekomst op je neus.

De bril opzetten

Wie een HoloLens 2 voor het eerst opzet, zal merken hoe makkelijk dat is. Medewerkers van Microsoft vergelijken het met het opzetten van een pet, al is de headset daarvoor misschien wel iets te zwaar. Desondanks ging het opzetten in één keer goed en zat hij gelijk op het hoofd. Achterop de HoloLens 2 zit een knop om hem strakker af te stellen of juist losser te maken. Dat is een makkelijke methode en werkt prima.

Wat je gelijk merkt, is dat hij comfortabel op het hoofd zit. Dat komt door de kussentjes in de headset die het dragen prettiger moeten maken. Dat betekent niet dat je hem makkelijk urenlang kunt dragen. Na een kwartier tot twintig minuten van de demo was het onder de banden van de headset op mijn hoofd al aan het zweten. Dat lag niet aan de aangename temperatuur op de Microsoft-stand. Het is iets dat ik ook ervaar met vr-brillen en dat is hier niet anders.

De HoloLens 2 van boven

Irisscanner

Als je hem vaker gebruikt, kan de HoloLens 2 de gebruiker authenticeren via de ingebouwde irisscanner. Microsoft deed al ervaring op met irisscanners voor Windows Hello in onder meer de Lumia 950-smartphones en die ervaring komt hier goed van pas. Bij het eerste gebruik kalibreert de headset de irisscanner door je te laten kijken naar een draaiende gekleurde kubus die af en toe door de ruimte schiet en af en toe even op zijn plek blijft draaien. Die kalibratie duurt hoogstens een tot anderhalve minuut.

Behalve een irisscanner heeft de HoloLens 2 ook een camera om de omgeving te scannen en zo hologrammen op de juiste oppervlakken te projecteren. Ook kan hij je handen zien en volgen.

Bediening

Er zijn een aantal nieuwe bedieningselementen in de interface. Zo is het mogelijk om hologrammen direct met de handen te manipuleren om ze groter of kleiner te maken of te draaien. Ook is er een 'pinch-slider' mogelijk door de handherkenning. Door je vingers samen te knijpen, kun je een slider in de interface naar links of naar rechts vegen.

Een van de handigste verbeteringen in de bediening zijn de knoppen. Dat zijn namelijk holografische weergaves van echte knoppen en die moet je indrukken op het punt in de ruimte waar de HoloLens ze projecteert. Uiteraard krijg je geen tactiele feedback - de handen zijn vrij omdat er geen controllers zijn. Het werkt desondanks best aardig. Je krijgt niet het idee dat je echt een knop indrukt, maar zo ziet het er wel uit en dat is een fijne manier van bediening.

De HoloLens 2 heeft ook stembediening. De interface geeft weer wat je kunt zeggen en als je dat zegt, moet hij een actie uitvoeren. Dat bleek tijdens de demo nog niet goed te werken. Nu zou je het erop kunnen gooien dat Engels niet mijn primaire taal is, maar het commando 'next' is niet bepaald het lastigst om te herkennen uit Engels met een Hollands accent.

Laserprojectie

De hologrammen worden opgebouwd via lasers die op de waveguides projecteren, dat zijn de doorzichtige elementen voor je ogen. Dat moet het equivalent vormen van 2k-schermen met een resolutie van 47 pixels per graad. Dat komt enigszins in de buurt van de 60 pixels per graad die het menselijk oog maximaal kan onderscheiden. Wat als eerste opvalt, is dat je wereld iets donkerder is met de bril op; dat is noodzakelijk voor de gebruikte technologie en het maakt het zien van de hologrammen wel iets simpeler. Het is niet alsof je een zonnebril op hebt, maar het zit ergens tussen een bril en zonnebril in.

De hologrammen zelf zijn redelijk scherp. Als je goed kijkt, zijn er uiteraard wel beeldpuntjes zichtbaar, maar de projectie van de zieke vrouw op het bed die ik heb gezien was door zijn vorm en interactie met het bed overtuigend. De hologrammen zijn een beetje transparant, maar zeker niet volledig doorzichtig. Het is een beetje alsof je Casper het vriendelijke spookje virtueel ziet.

De beeldhoek is beter dan van de eerste HoloLens, maar tijdens de demonstratie liep ik al snel tegen de grenzen aan. Immers, ik keek naar een patiënt, maar als ik haar hoofd bovenin beeld zette, zaagde de grens van de laserprojectie haar bij de knieën af. En dat terwijl ik op een afstand stond van twee tot drie meter.

Ik heb naderhand geprobeerd aan de hand van mijn observaties om de beeldhoek te berekenen. Verticaal lijkt dat niet meer te zijn dan tussen 35 en 40 graden, horizontaal kwam ik uit tussen 70 en 90 graden. Dat is een stuk meer dan dan de 30x17 graden van de eerste HoloLens. Technisch een hoogstandje dus, maar het was desondanks makkelijk om tegen de grenzen aan te lopen. Bovendien bedekt de bril een groter stuk dan het scherm, terwijl je eigenlijk zou willen dat de grens van de bril ook de grens van het hologram zou zijn. Dat zou natuurlijker aanvoelen.

Snelheid

Het is lastig om iets te zeggen over de snelheid van de hardware die de bril aandrijft. Het laden van de applicatie met de demo duurde langer dan je zou willen, toch zeker een seconde of tien. Daarna liep alles soepel en dat is nodig ook, want stotteringen en haperingen in de interface van een holografische computer zijn catastrofaal voor de gebruikservaring.

De processor achter dit alles is een Qualcomm Snapdragon 850; dat is een Snapdragon 845 uit smartphones van vorig jaar, maar dan met een hogere kloksnelheid van 2,96GHz. De vorige HoloLens heeft een Intel-chip aan boord en Microsoft wisselt dus van processorarchitectuur.

Tot slot

Microsoft is geen grote speler geworden op de smartphonemarkt en het wil niet opnieuw een boot missen. Het loopt voorop met deze hardware, software en interface voor holografische computers en dat maakt de HoloLens 2 meer dan duidelijk.

De headset zit comfortabel, de bediening werkt goed en hologrammen zien er overtuigend uit. Het is logisch dat Microsoft eerst toepassingen zoekt op specifieke plekken in de zakelijke markt, maar de moeite die het bedrijf erin steekt wijst erop dat de plannen misschien wel groter zijn. Holografische computers voor consumenten komen er misschien ooit ook wel aan en deze HoloLens 2 is een grote stap richting die toekomst.