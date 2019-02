Microsoft HoloLens 2 werkt met lasers voor groter blikveld en kost 3500 dollar

Microsoft heeft de HoloLens 2 aangekondigd. De headset heeft een Snapdragon 850-soc en maakt gebruik van lasers en spiegels om beeld te vormen. Daardoor is het blikveld veel groter dan bij de eerste versie van de HoloLens.

Het beperkte blikveld van de eerste HoloLens werd gezien als een groot nadeel en Microsoft lost dat bij de nieuwe versie op door gebruik te maken van een andere technologie voor het weergeven van de beelden. De HoloLens 2 werkt met lasers die licht in twee oscillerende spiegels schijnen. Die spiegels bewegen zo snel, dat ze als het ware het beeld op het scherm kunnen schilderen. De beelden worden op de waveguides geprojecteerd, dat zijn de stukken glas die zich voor de ogen van de drager van de headset bevinden.

De HoloLens 2 zou een blikveld hebben dat twee keer zo groot is dan dat van de eerste versie. Volgens een hands-on van The Verge neemt het beeld nog niet het volledige blikveld van je ogen in beslag, maar is het nu zo groot dat het niet meer storend klein is. Microsoft spreekt van een 2k-resolutie per oog en lasers zouden beelden met een helderheid van 500 nits kunnen projecteren.

Microsoft gebruikt een nieuwe Azure Kinect-sensor voor dieptemeting. Dat is een camera aan de voorkant van de headset, die objecten herkent en daar een scan van maakt. De handen van de gebruiker worden bijvoorbeeld continu gevolgd en de HoloLens 2 herkent gebaren zoals iets vastpakken of een knop indrukken. Op die manier kunnen gebruikers interactie hebben met virtuele elementen. Ook heeft de headset eyetracking en spraakherkenning ingebouwd.

Alle hardware zit in het achterste gedeelte van de headset. Dat moet het dragen van de headset comfortabel maken door de verdeling van het gewicht. Aan de achterkant zit een draaiknop om de headset vast te zetten en als gebruikers deze eenmaal op hebben, kunnen ze het vizier omhoog klappen als ze er geen gebruik van maken.

Microsoft voorziet de HoloLens 2 van een Snapdragon 850-soc, gecombineerd met een custom holograhic processing unit van de tweede generatie. Het geheel wordt passief gekoeld en de accu zou goed zijn voor twee tot drie uur gebruik. Opladen gaat via een usb-c-aansluiting.

De HoloLens 2 is bedoeld voor bedrijven en kan bijvoorbeeld ingezet worden door ontwerpers en ingenieurs. Microsoft mikt met de headset niet op consumenten. Later dit jaar komt de headset uit voor 3500 dollar. Een europrijs is nog niet bekendgemaakt. De headset komt aanvankelijk niet naar de Benelux, maar zal wel in een aantal andere Europese landen te koop zijn, waaronder Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.