Nieuwe Nokia-budgetsmartphones hebben groter scherm en Snapdragon-socs

HMD heeft drie nieuwe budgetsmartphones aangekondigd. De Nokia 1 Plus, Nokia 3.2 en Nokia 4.2 krijgen grotere schermen dan hun voorgangers. De Nokia 3.2 en 4.2 hebben een notificatieled aan de zijkant en zijn voorzien van een Snapdragon-soc.

Nokia 4.2

Bij recente versies van de Nokia 3 en 4 maakte HMD de overstap naar MediaTek-socs, nu gebruikt de fabrikant weer chips van Qualcomm. De Nokia 4.2 kost 199 euro en heeft een behuizing met glas aan de voor- en achterkant. Het 5,7"-scherm heeft een resolutie van 1520x720 pixels met een druppelvormige inkeping aan de bovenkant. HMD voorziet het toestel van een Snapdragon 439-soc, een chip met acht Cortex-A53-cores. In het toestel zit een 3000mAh-accu.

In de Nokia 3.2, die een prijs van 149 euro krijgt, zit een Snapdragon 429-core met vier kernen, maar dit toestel heeft een groter scherm met een diagonaal van 6,26" en een resolutie van 1520x720 pixels. De inkeping is hetzelfde gevormd als bij de Nokia 4.2. Het toestel heeft ook een grotere accu, met een capaciteit van 4000mAh.

Nokia 3.2

De betaalbare Android One-telefoons hebben beiden een vingerafdrukscanner aan de achterkant en ondersteunen ook face unlock met de frontcamera. Nieuw is een notificatieled die in de powerknop aan de zijkant is verwerkt. Ook hebben beide toestellen een fysieke Google Assistent-knop aan de zijkant.

De twee telefoons hebben een 13-megapixelcamera, alleen de Nokia 4.2 heeft aan de achterkant ook een tweede sensor, die gebruikt wordt om een scherptediepte-effect na te bootsen. Er komen versies met 2GB of 3GB ram en 16GB of 32GB flashopslag. De toestellen gebruiken de micro-usb-aansluiting om de accu op te laden.

Verder heeft HMD de Nokia 1 Plus geïntroduceerd. Dat is een toestel van 99 euro met Android 9 Pie Go Edition. Het nieuwe model heeft een 5,45"-scherm met een 18:9-verhouding en een resolutie van 960x480 pixels. Er zit 1GB ram en 8GB flashopslag in de budgetsmartphone en de soc is een MT6739WW-quadcore van MediaTek. De behuizing heeft een verwisselbare cover.

HMD brengt de nieuwe budgettoestellen in mei uit in de Benelux. De telefoons werden op het Mobile World Congress aangekondigd, de fabrikant presenteerde daar ook de Nokia 9 PureView met vijf camera's.