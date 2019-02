Huawei introduceert nieuwe MateBook Pro X en brengt MateBooks naar Europa

Huawei heeft een nieuwe notebook in de MateBook X-serie aangekondigd, alsmede een geheel nieuwe serie die simpelweg 'MateBook' heet. Daarin verschijnen twee modellen, een van 13" en een van 14".

De nieuwe MateBook X Pro heeft op het oog hetzelfde aluminium-unibody-ontwerp als de bestaande modellen in de X Pro-serie. De laptop heeft een 13,9"-ltps-touchscreen met een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 3000x2000 pixels. De randen zijn dun, waardoor de verhouding scherm tot behuizing uitkomt op 91 procent. Het scherm ondersteunt 100 procent van de srgb-kleurruimte, heeft een contrastverhouding van 1500:1 en een maximale helderheid van 450cd/m2. Dat meldt Huawei op het Mobile World Congress.

De ac-wifichip in de MateBook X Pro bereikt snelheden van maximaal 1733MB/s. Daarnaast heeft de laptop een Thunderbolt 3-poort met de maximale snelheid van 40gb/s. Dat is genoeg om een externe gpu of 4k-monitor op aan te sluiten. Net als bij voorgaande modellen heeft de laptop een pop-up-webcam, een aan-uitknop met vingerafdrukscanner en twee tweeters en twee woofers.

Nieuw is bij deze iteratie de OneHop-technologie, onderdeel van de Huawei Share-software, versie 3.0. Ondersteunde smartphones kunnen bestanden, het klembord of een korte schermopname uitwisselen door met de nfc-chips in de beide apparaten contact te maken, waarna gemakkelijk de data uitgewisseld kan worden met een maximumsnelheid van 30MB/s.

MateBook 13

Dan zijn er de nieuwe MateBooks, die voor China overigens niet nieuw zijn. Er is een Matebook 13 en 14"-variant aangekondigd. Deze hebben dezelfde 3:2-schermen, maar dan met een lagere resolutie, van 2160x1440 pixels. Ook is de verhouding scherm tot behuizing met 90 procent net wat minder dan de MateBook X. De accu heeft 57,4Wh aan capaciteit.

Verder zijn alle specificaties ten opzichte van de MateBook X-serie simpelweg wat bescheidener. Het ziet ernaar uit dat de MateBook-serie op de gehele MateBook-ladder onder de X, maar boven de D en E-serie's zit. Wel ondersteunen deze laptops ook de OneHop-technologie.