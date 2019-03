Huawei Matebook 13

Het is nog niet zo lang geleden dat het Chinese Huawei begon met de verkoop van zijn laptops in Nederland en België: om precies te zijn in augustus 2018. Vanaf dat moment lagen de Matebook X Pro en even later de Matebook D in de winkels. Huawei heeft vervolgens lekker aan de weg getimmerd, want de volgende laptops staan alweer klaar. Tijdens het Mobile World Congress presenteerde de fabrikant een hardware-upgrade voor de Matebook X Pro en werden de geheel nieuwe Matebook 14 en 13 aangekondigd. Van dat laatste model stuurde Huawei ons de i7-uitvoering en die hebben we door de mangel gehaald.

Het is interessant om te zien welke keuzes Huawei op laptopgebied maakt. Om te beginnen verkoopt het bedrijf geen low-end laptops. Langzamer dan een i5-processor zul je ze in de Benelux niet vinden en ook een schermresolutie lager dan full hd bestaat niet bij Huawei. De laptops zijn bovendien niet goedkoop, zoals we dat van bepaalde Chinese smartphones gewend zijn. De goedkoopste Matebook 13 kost duizend euro en de i7-variant kost 1300 euro.

Met de Matebook 13 gaat Huawei op dezelfde voet verder als bij de MateBook X Pro en de Matebook D, die we eerder reviewden, want de laptop is voorzien van een gelikt uitziende, metalen behuizing. Het opvallendste aan de behuizing is het 'hoge' scherm, want Huawei heeft gekozen voor een beeldverhouding van 3:2. Het metaal, waaruit de hele behuizing is opgetrokken, voelt bovendien stevig aan en dat alles weegt 1305 gram, wat gemiddeld is voor een laptop van dit formaat.

Huawei heeft de behuizing compact gehouden en het scherm heeft dan ook smalle randen, terwijl de zijkanten evenmin erg breed zijn. Daardoor is er ook weinig ruimte voor aansluitingen en is er naast de hoofdtelefoonaansluiting alleen usb-c links en rechts. Gelukkig levert Huawei, als een van de weinige fabrikanten, een usb-c-hub gratis mee. Dat is er een met usb-a, hdmi en vga, en je kunt er bovendien je oplader op aansluiten. Opladen kan met een adapter die een spanning van 5 tot 20 volt ondersteunt, dus een telefoonlader werkt ook. De laadsnelheid is dan wel minder.

Toetsenbord en touchpad

Door het 3:2-formaat is de Matebook wat smaller dan een gewone 13"-laptop, maar Huawei heeft de breedte optimaal benut door het toetsenbord van rand tot rand te laten lopen, waardoor het in totaal ongeveer 27,5 centimeter breed is. Dat is een halve centimeter breder dan het toetsenbord van een Dell XPS 13 9370, terwijl de behuizing bijna twee centimeter smaller is dan bij die laptop. De toetsen zijn groot, maar liggen vrij dicht op elkaar, wat doet denken aan de toetsen van een Apple MacBook (Pro). De Apple-toetsen zijn van kuiltjes voorzien, waardoor je vingers tijdens blind typen makkelijk hun weg kunnen vinden, en die missen we op de Matebook. De Matebook-toetsen hebben wel meer travel dan die van een MacBook, hoewel het nog altijd niet veel is.

Zoals je bij een laptop van deze prijs mag verwachten, heeft Huawei gebruikgemaakt van een Precision Touchpad, dat door zijn integratie in Windows accuraat reageert op aanrakingen en multitouchbewegingen.

Naast de touchpad zit een nfc-lezer met een 'Huawei share'-sticker erop. Dat Huawei-logo is niet onbelangrijk, want het werkt ook alleen met Huawei-smartphones. Heb je een Huawei-telefoon, dan werkt het koppelen en versturen van bijvoorbeeld foto's of documenten vanaf je telefoon inderdaad in een handomdraai, maar het is jammer dat andere telefoons niet ondersteund worden.