Gerucht: Huawei pauzeert ontwikkeling Windows-laptops

Huawei heeft de ontwikkeling van Windows-laptops tijdelijk stopgezet, claimt DigiTimes. De pauze in de productie en ontwikkeling van MateBooks volgt op een boycot van Amerikaanse bedrijven, waaronder Microsoft en Intel.

Huawei zou zijn partners gemeld hebben de leveringen van componenten voor laptops te stoppen. Ook projecten voor nieuwe notebooks zijn stilgelegd, beweert DigiTimes. Deze Taiwanese site publiceert vaker geruchten. Lang niet alle geruchten kloppen, maar de site heeft tegelijkertijd bewezen goede bronnen binnen de Taiwanese techindustrie te hebben.

De reden ligt hoogstwaarschijnlijk bij de boycot van Amerikaanse bedrijven tegen Huawei, die het gevolg is van het door de Amerikaanse overheid ingestelde handelsverbod. Hierdoor lijkt Microsoft geen Windows-licenties meer te verstrekken aan Huawei, al heeft het bedrijf dit nooit bevestigd. In ieder geval verkrijgt Huawei geen Intel-chips meer voor laptops.

Huawei werkt aan een eigen besturingssysteem, mogelijk Ark OS genaamd, dat Android en wellicht ook Windows moet vervangen. Dit zou in de herfst van dit jaar en uiterlijk in de lente van 2020 verschijnen. De Chinese fabrikant introduceerde een jaar geleden zijn MateBook-laptops in Nederland. In België begon de verkoop eind vorig jaar.