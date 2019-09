Huawei biedt laptops met Linux aan in eigen Chinese webshop

Huawei is begonnen met het leveren van laptops met Linux in zijn eigen webshop. De fabrikant levert de Linux-distro Deepin mee, gemaakt door een Chinees bedrijf. Tot nu toe draaiden alle laptops van Huawei op Windows.

De Linux-varianten staan naast de Windows-versies in de Huawei Vmall in China. Twee van de Linux-versies zijn omgerekend een paar tientjes goedkoper dan de Windows-varianten, bij de Matebook X Pro scheelt het vrijwel niets.

De meegeleverde Linux-distro is Deepin, zo blijkt uit een Reddit-thread over het onderwerp. Deepin is gemaakt door een Chinese organisatie en is een afgeleide van de Debian-codebase. De Deepin Desktop Environment is gebaseerd op Qt.

Huawei heeft verder geen aankondigingen gedaan over de stap. Onder meer Dell levert ook optioneel laptops met Linux. Het lijkt erop dat de samenwerking met Deepin te maken heeft met het handelsverbod van Amerikaanse bedrijven met Huawei. Daardoor mag Microsoft geen Windows-licenties meer leveren aan de fabrikant, wat laptops met Windows op termijn onmogelijk maakt. Huawei zou al de release van een laptop geannuleerd hebben wegens deze stap.