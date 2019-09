Fujifilm toont X-A7-systeemcamera met 24-megapixelsensor en 4k-videofunctie

Fujifilm heeft met een nieuwe systeemcamera gepresenteerd met vernieuwde 24-megapixelsensor. De X-A7 kan 4k-video's opnemen met 30fps. De camera komt in de herfst uit voor 700 dollar inclusief lens. Dit is omgerekend en inclusief btw zo'n 770 euro.

De Fujifilm X-A7 zal de X-A5 opvolgen en heeft een vernieuwde aps-c-sensor met een resolutie van 24,3 megapixels. Deze sensor bevat 425 fasedetectie-autofocuspunten, 8,5 keer meer dan zijn voorganger. De X-A7 kan vijftien minuten onafgebroken 4k-video's opnemen met 30 beelden per seconden, terwijl de X-A5 alleen 4k-beelden kan opnemen met 15fps. De nieuwe camera kan ook dertig minuten lang full-hd-video's opnemen met 60fps. De X-A7 kan zes foto's per seconde maken, net als zijn voorganger.

Daarnaast kan het scherm van de X-A7 met 180 graden worden uitgeklapt. Het gaat hierbij om een lcd met een schermdiagonaal van 3,5" met 2,76 miljoen beeldpunten. Een ingebouwde zoeker ontbreekt. Verder heeft de X-A7 een usb-c-connector waarmee de camera onder andere kan worden opgeladen. De camera is ook voorzien van een 3,5mm-jack voor een microfoon. Een aansluiting voor koptelefoons ontbreekt. De X-A7 heeft een enkele sd-kaartslot bij de batterij. Het geheel weegt zonder lens 320 gram.

De X-A7 maakt gebruik van een NP-W126S-accu. Volgens Fujifilm gaat de accu volledig opgeladen ongeveer 440 foto's lang mee. Het iso-bereik van de X-A7 ligt tussen 200 en 12800. Dit is uit te breiden tot een minimum van 100 en een maximum van 51200 iso.

De X-A7 wordt geleverd met het XC15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ-objectief. Deze lens werd al bij de X-A5 geleverd. Of de camera ook zonder lens in de verkoop gaat is niet bekend. De camera komt 24 oktober uit in de Verenigde Staten. Een releasedatum voor Europa is nog onbekend.

De camera's uit de X-A-serie bevatten geen X-Trans-sensor. In plaats daarvan bevatten ze meer standaard cmos-sensoren met Bayerfilter. De X-Trans-sensoren zijn gereserveerd voor de hoger-gepositioneerde systeemcamera's van Fuji, zoals de X-T- en X-E-series. De middenformaatcamera's van Fujifilm maken ook gebruik van sensoren met Bayer-indeling.