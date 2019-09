Hisense presenteert smartphone met alleen E Ink-scherm

Fabrikant Hisense heeft een smartphone gepresenteerd met alleen een E Ink-scherm. Het gaat op het scherm na om een reguliere Android-smartphone met Qualcomm-soc en 4000mAh-accu die tien dagen gebruik mogelijk moet maken. De telefoon moet eind dit jaar uitkomen.

De telefoon moet dankzij het zuinige scherm tien dagen meegaan, zo claimt Hisense volgens Goodereader. Het is een E Ink Carta HD-scherm, een 5,8"-paneel van 13,2x6,6cm met een resolutie die Hisense aanduidt als 'hd+', vermoedelijk 1440x720 pixels. Het scherm kan alleen grijstinten weergeven. De telefoon heeft een camera die foto's en video's kan maken in kleur, maar dat is niet zichtbaar op het scherm van de telefoon.

De Snapdragon 660 wordt bijgestaan door een werkgeheugen ter grootte van 4GB en de opslag bedraagt 32GB of 64GB. De telefoon draait op een vrijwel onaangepaste versie van Android 9 en heeft toegang tot de Google Play Store en andere Google-diensten. Daardoor kan hij alle apps en games draaien, al ligt de framerate natuurlijk laag.

Er zijn afgelopen decennium wel meerdere telefoons verschenen met een secundair scherm van elektronische inkt, maar een volledig functionerende smartphone met alleen een scherm van e-inkt en Android met Google-diensten is nog niet eerder in Europa verschenen. De telefoon moet eind dit jaar uitkomen voor rond 150 euro.