HiSense demonstreert smartphone met gekleurd E Ink-scherm - update

HiSense toont op zijn stand op de CES-beurs een smartphone met kleurenscherm op basis van elektronisch papier. De smartphone is volgens het bedrijf voor lezen; videokijken is wellicht niet ideaal op het toestel.

HiSense toont de smartphone met gekleurd E Ink-scherm op foto's die het publiceert zijn Weibo-site. Het bedrijf spreekt van een 'E Ink screen reading mobile phone', waarmee het er op lijkt dat het apparaat niet erg geschikt is om video of andere bewegende beelden op te kijken. De smartphone is gebaseerd op de bestaande HiSense A5 met zwart-wit-scherm en draait Android 9. De soc is een Qualcomm-octacore en er is 4GB ram met 32GB opslag aanwezig.

Verdere details geeft het bedrijf niet, maar E Ink zelf maakte op de CES wel de komst van zijn nieuwe generatie elektronisch kleurenpapier 'Print Color' bekend. Displays op basis van de generatie zijn volgens het bedrijf dunner en lichter dan voorgaande generaties en ook zouden de schermen sneller kunnen updaten voor het kijken van animaties en video, al noemt E Ink geen specificaties. Ook noemt het bedrijf e-readers en 'e-note'-toepassingen, geen smartphones.

HiSense toonde vorig jaar september ook al een smartphone met E Ink-scherm, maar dat betrof een zwart-witmodel met Carta HD-scherm, een 5,8"-paneel van 13,2x6,6cm met een resolutie die Hisense aanduidt als 'hd+'.

Update, 20.00: Een medewerker van HiSense meldt op de beursvloer aan Tweakers dat de smartphone begin 2021 uitkomt in China, Rusland en Afrika. In de rest van wereld brengt HiSense nog geen smartphones uit. De accuduur zou volgens de medewerker vier dagen bedragen.