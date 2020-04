HiSense-smartphone met E Ink-kleurenscherm verschijnt in China voor 222 euro

HiSense brengt in augustus zijn A5C-smartphone met kleurenscherm van elektronisch papier uit in China. Het toestel kost 1699 yuan, omgerekend zo'n 222 euro. Het E Ink-scherm van 5,84" kan 4096 kleuren weergeven.

HiSense brengt drie nieuwe smartphones met een scherm van elektronisch papier uit, twee hebben een kleurenscherm en het derde model kan alleen zwart-wit weergeven. De Chinese presentatie staat op Weibo en Unisoc heeft een persbericht uitgebracht over de modellen waar een Unisoc T610 in zit.

De HiSense A5C krijgt een Snapdragon 439-soc, 4GB ram en 64GB flashopslag. Aan de achterkant zit een 13-megapixelcamera en de frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie. De accu heeft een opslagcapaciteit van 4000mAh en het toestel draait op Android. Vanaf 29 april is het toestel in China te bestellen.

Begin dit jaar demonstreerde HiSense op de CES-beurs al een prototype telefoon met E Ink-kleurenscherm. Tweakers maakte daar een hands-onvideo van. Door het gebruik van een E Ink-scherm is de verversingssnelheid veel langzamer dan bij lcd's en met 4096 kleuren is de kleurweergave erg flets. Ook is het contrast laag, omdat zwart weergegeven wordt als grijstint. Tijdens de beurs vertelde HiSense nog dat de telefoon pas in 2021 zou uitkomen.

HiSense brengt ook de HiSense A5 Pro Classic en A5 Pro CC uit. Eerstgenoemde heeft ook een 5,84"-kleurenscherm van E Ink, maar dan met een hogere verversingssnelheid. De Classic-uitvoering heeft een scherm dat alleen grijstinten kan weergeven. Deze telefoons krijgen een Unisoc T610-soc en verder vergelijkbare specificaties. Van de Pro CC komt ook een duurdere variant met 6GB ram en 128GB opslagruimte.

De HiSense-telefoons met schermen van elektronische inkt komen niet uit in Europa. De fabrikant brengt alleen smartphones uit in China, Rusland en Afrika. Er zijn geen plannen om ook de Europese markt te betreden. De A5 Pro-modellen verschijnen in juni in China.

Dit jaar verschijnen er ook e-readers met kleurenschermen. PocketBook en Onyx Boox hebben modellen aangekondigd. Die e-readers hebben een 6"-scherm met een andere beeldverhouding, maar met dezelfde 4096 kleuren. PocketBook brengt zijn kleuren-e-reader in juni uit voor 200 euro.