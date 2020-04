Google gaat identiteit alle adverteerders verifiëren en tonen

Google gaat van alle adverteerders op zijn platformen de identiteit verifiëren. Gebruikers kunnen daardoor straks zien welk bedrijf er achter advertenties schuilt. Google start in de VS maar wil het beleid uiteindelijk wereldwijd invoeren.

Adverteerders die op het netwerk van Google reclame willen maken, dienen zich via de verificatieprocedure te identificeren en bedrijfsdocumenten te verstrekken. Google heeft het daarnaast over het verstrekken van 'andere informatie die bewijst wie ze zijn' en ook moet het land van vestiging ingevoerd worden. Bestaande adverteerders krijgen dertig dagen de tijd de procedure te doorlopen en hun identiteit kenbaar te maken.

Google start gefaseerd in de VS en wil daarna uitbreiden naar de rest van de wereld. Het bedrijf verwacht dat het enkele jaren kan duren voordat het beleid globaal ingevoerd is. Bij elke advertentie moeten gebruikers vervolgens de naam en locatie van het bedrijf achter de advertentie kunnen zien via een 'about the advertiser'-weergave.

Het nieuwe beleid is volgens Google onderdeel van zijn streven om meer transparantie, keuzen en beheer te bieden wat betreft de advertenties die het gebruikers voorschotelt. Het gaat om een uitbreiding van bestaand beleid waarbij de identiteit van politieke adverteerders geverifieerd wordt. Google begon hier in 2018 mee om inmenging in verkiezingen door derde partijen en misleidende verkiezingsadvertenties voorkomen.