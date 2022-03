Google krijgt Franse boete van 220 miljoen euro voor misbruik advertentiemarkt

Google schikt met de Franse mededingingswaakhond en gaat een boete van 220 miljoen euro betalen. Volgens de waakhond maakte Google misbruik van zijn dominante positie op de advertentiemarkt. Het bedrijf zegt zijn handelwijze wereldwijd te willen verbeteren.

De Autorité de la concurrence zegt dat Google voorkeursbehandelingen gaf aan zijn eigen systemen binnen Google Ad Manager. Het gaat specifiek om de Doubleclick DFP Ad Server en het Doubleclick AdExchange SSP AdX-veilingplatform die uitgevers van sites en applicaties advertentieruimte laten verkopen. Volgens de autoriteit geeft Google een voorkeursbehandeling aan deze twee systemen, ten nadele van bedrijven die concurrerende advertentieserver- en veilingsystemen aanbieden.

DFP en SSP AdX zijn twee losse platforms. DFP laat uitgevers advertentieruimte op een site of in een app verkopen en moet inzichtelijk laten zien wat het beste bod is op supply side platform-advertentieplatforms. Die SSP's zijn weer marktplaatsen waar geautomatiseerd advertenties worden geveild. Uitgevers gebruiken volgens de concurrentieautoriteit meestal één advertentieserver als DFP, om daarmee op meerdere SSP's te kunnen zien wat het beste bod is.

Googles SSP AdX en DFP werkten echter samen, waardoor de twee diensten volgens de autoriteit continu elkaar als de beste keuze lieten zien. DFP communiceerde bijvoorbeeld met AdX wat de beste prijs was van concurrerende SSP's. Op die manier kon AdX de biedingen 'optimaliseren' zodat AdX als beste platform uit de bus zou komen. AdX deed dit door de gevraagde commissie op advertenties aan te passen.

Tegelijkertijd werkte AdX volgens de autoriteit slechts deels samen met concurrenten van DFP. Concurrerende advertentieservers mochten bijvoorbeeld geen biedwedstrijden organiseren tussen AdX en concurrerende SSP's.

Google gebruikte ook andere praktijken die nadelig waren voor concurrenten, maar volgens de autoriteit waren deze twee praktijken de meest opvallende. De autoriteit schrijft dat deze praktijken plaatsvonden in een groeiende markt en dat deze concurrenten belemmerden om zelf mee te groeien met de markt. Concurrerende advertentieservers en SSP's werden door Googles activiteiten binnen de Ad manager minder aantrekkelijk. Zo kon Google zijn marktaandeel flink laten groeien, schrijft de autoriteit.

Dit was niet alleen nadelig voor concurrerende advertentieplatforms, maar volgens de autoriteit ook voor mediabedrijven die de platforms gebruiken om inkomsten mee binnen te halen. Zij konden zo niet de beste deal krijgen van SSP's, bijvoorbeeld doordat er minder concurrentie is gekomen vanuit SSP's door de praktijken van Google. Meerdere mediabedrijven klaagden bij de autoriteit over Googles praktijken en dit was voor de autoriteit aanleiding om Google te onderzoeken.

Google betwist de uitspraak van de autoriteit niet en schikt met de autoriteit voor de miljoenenboete. Daarnaast zegt het bedrijf de interoperabiliteit tussen Google Ad Manger-diensten met andere advertentiediensten te verbeteren. Google heeft gezegd dat thirdparty-SSP's toegang zullen krijgen tot meer veilinginformatie, dat deze SSP's de contractuele vrijheid moeten krijgen om met uitgevers speciale overeenkomsten aan te kunnen gaan en dat AdX niet langer de prijzen van concurrenten zal gebruiken om zijn eigen biedingen te kunnen verbeteren, zonder dat andere SSP's dat ook kunnen doen. Google garandeert daarnaast technische stabiliteit voor zowel thirdparty-SSP's als uitgevers en zegt dat uitgevers die thirdparty-adservers gebruiken realtime toegang zullen krijgen tot AdX.

Vanwege de schikking is Google verplicht om deze beloftes drie jaar lang in werking te stellen, schrijft de autoriteit. Google wil met een onafhankelijke vertrouwenspersoon aantonen dat deze beloftes worden geïmplementeerd. De autoriteit zal ook geïnformeerd worden door deze vertrouwenspersoon. Google zegt 'een deel van' deze maatregelen ook wereldwijd te gaan implementeren.