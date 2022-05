'Google gaf eigen advertentiesysteem voorrang bij bieden op ad-impressies'

Google heeft jarenlang een geheim project gedraaid waardoor diens eigen advertentiesysteem voorrang kreeg bij veilingen voor online ads. Google verzweeg het bestaan van dit project en verdiende hier jaarlijks honderden miljoenen dollars mee, schrijft The Wall Street Journal.

Het geheime Project Bernanke werd ontdekt door persdienst MLex in een ongecensureerd document dat Google als onderdeel van zijn antitrustrechtszaak in Texas had ingediend. Inmiddels is het document opnieuw verzegeld ingediend, waardoor niet meer te lezen is over het project.

Met Project Bernanke zorgde Google voor een oneigenlijk voordeel op de realtime online advertentiemarkt voor diens eigen klanten. Op online veilingen wordt gehandeld in advertentie-impressies. Daarin nemen verschillende adverteerders het tegen elkaar op. Dat hele proces kost amper een seconde, waarna een gebruiker de gekochte advertentie te zien krijgt. Er wordt bij die veilingen gebruikgemaakt van verschillende advertentietools van Google, maar ook van externen. Google beheert vrijwel het volledige advertentieproces, aan de koop- en verkoopkant.

The Wall Street Journal schrijft hoe Google met Project Bernanke toegang bood tot historische data over biedingen die gemaakt waren via Google Ads, om zo biedingen van hun eigen klanten te veranderen en zo hun kans op het winnen van advertentieveilingen te vergroten. Dat zette advertentietools van rivalen op achterstand.

Het document waarin het project genoemd werd, is ingediend als onderdeel van een rechtszaak tegen Google door de Amerikaanse staat Texas. De staat beweert dat Google zich schuldig maakt aan handel met voorkennis op de digitale advertentiemarkt omdat het exclusieve informatie had over wat andere advertentiekopers bereid waren om te betalen, waardoor het ervoor kon zorgen dat klanten die Googles advertentietools gebruikten een grotere kans hadden om de veiling te winnen. Volgens de staat speelt Project Bernanke hier een belangrijke rol in.

In een reactie erkent Google dat Project Bernanke bestaat, maar dat andere advertentiepartijen gebruikmaakten van vergelijkbare tools. Volgens Google deed het niets fout door exclusieve data van gebruikers in te zetten om biedingen te winnen. Ook verwijst Google naar een eerdere analyse van de Britse marktwaakhond die stelde dat Google geen voordeel lijkt te hebben op de advertentieveilingmarkt.