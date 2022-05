Microsoft en Google werken samen aan verbetering YouTube-audio in Chromium

Google en Microsoft werken samen aan het verbeteren van audio-output in Chromium en de Chrome-browser in Windows. Dat blijkt uit de recentste Microsoft-feature voor Chromium, ontdekt door de website Windows Latest.

Google en Microsoft werken samen aan het verbeteren van audio-output voor Chromium, hebben zij aan de website bevestigd. Er zijn al langer meldingen van mensen die geluidsproblemen ervaren als ze naar YouTube kijken in Chrome op Windows 10-computers. In sommige gevallen kunnen ze bijvoorbeeld video's niet op vol volume beluisteren op pc-luidsprekers. Volgens Google gaat het om honderden meldingen per dag.

Google stelt dat er grofweg drie problemen zijn: gebruikers hebben per ongeluk YouTube gemute, het outputapparaat is veranderd of er is een probleem met Windows 10-drivers, zoals drivers voor USB-geluidskaarten of HDMI-monitoren met luidsprekers. Teams van YouTube en Microsoft gaan nu samen op zoek naar een oplossing voor die driverproblemen.

Google heeft een voorstel gedaan voor het gezamenlijk werken aan het fiksen van de bug, een aanbod dat vier dagen geleden is aangenomen door het team van Microsoft. Het bedrijf zegt al te werken aan een nieuwe feature die problemen met laag volume of muten in Chromiumbrowsers moet verhelpen. Het gaat hierbij om een feature waarmee de Chromium en Windows 10-volume mixers beter op elkaar worden afgesteld.