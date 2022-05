Microsoft neemt Nuance over vanwege spraakherkenning en AI voor gezondheidszorg

Microsoft wil spraakbedrijf Nuance overnemen, zo bevestigt het bedrijf. Het betaalt omgerekend 16,5 miljard euro voor het bedrijf en het neemt de huidige schuld van Nuance over. Microsoft neemt het bedrijf over om een grotere e-health-speler te worden.

Microsoft benadrukt bij de aankondiging van de overnameplannen vooral de gezondheidszorgtoepassingen van Nuance. Het schrijft dat Nuance 'pionier is op het gebied van conversational AI en cloud-based ambient clinical intelligence voor zorgaanbieders.' Zo wordt software van het bedrijf onder andere gebruikt door radiologen bij het beperken van administratieve last. Microsoft meldt dat software van Nuance gebruikt wordt door 55 procent van de artsen en 75 procent van de Amerikaanse radiologen en gebruikt wordt in meer dan driekwart van de Amerikaanse ziekenhuizen.

Microsoft en Nuance werken al sinds 2019 intensief samen op het gebied van gezondheid aan ambient clinical intelligence-software genaamd Dragon Ambient eXperience. Dat is software dat spraakherkenning en kunstmatige intelligentie inzet bij arts-patiëntgesprekken en dient als digitale assistent voor artsen. Het kan bij dit soort gesprekken onder andere automatisch relevante zorgnotities maken en artsen kunnen informatie opvragen uit patiëntdossiers en bijvoorbeeld taken aanmaken voor collega's.

Met de overname van Nuance verwacht Microsoft een nog grotere speler te kunnen worden in de gezondheidszorg. Microsoft-CEO Satya Nadella zegt: "Healthcare is de meest urgente applicatie van AI op het moment."

Behalve op het gebied van gezondheidszorg, werkt Nuance ook aan andere zakelijke oplossingen voor AI zoals hun Interactive Voice Response, virtuele assistenten en biometrie. Microsoft verwacht die kennis te kunnen toepassen bij de toekomst van Azure, Teams, Dynamics 365 en clouddiensten.

Microsoft meldt dat het Nuance Communications overneemt voor 56 dollar per aandeel. Dat is 23 procent meer dan de beursprijs die vrijdag voor een aandeel in het bedrijf gevraagd werd. De marktwaarde van het bedrijf werd rond de 12 miljard dollar geschat. Het is de op een na grootste overname van Microsoft tot nu. Alleen voor LinkedIn betaalde het meer: 26 miljard dollar.

Nuance Communications is een softwarebedrijf gespecialiseerd in spraakbesturing. Bij het bedrijf werken 6500 medewerkers. Het bedrijf is vooral bekend van de spraakherkenning in Apples digitale assistent Siri, maar het richt zich voornamelijk op zakelijke toepassingen van spraak, cloudsoftware en AI.