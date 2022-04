Belgische provider Destiny neemt Zweedse clouddiensten Telepo en Soluno over

De Belgische cloudprovider Destiny heeft de cloudcommunicatiediensten Telepo en Soluno overgenomen. Het bedrijf wil zich meer gaan richten op kleine en middelgrote bedrijven, en uitbreiden naar Zweden.

Het is niet bekend wat Destiny betaalt voor de twee bedrijven. Wel zegt ceo Daan de Wever tegen Datanews dat de brutobedrijfswinst stijgt naar 40 miljoen euro per jaar. Daarmee zou Destiny 'bijna in waarde verdubbelen'. Telepo en Soluno zijn Zweedse bedrijven die 'Unified Communications-as-a-service' aanbieden. Destiny wil door de overname meer gaan doen in die markt.

Destiny was allanger klant van Telepo en wil 'de technologie van dat bedrijf standaardiseren' in zijn producten. Met de overname van Soluno wil Destiny vooral groeien in de Scandinavische markt. Ook zegt Destiny dat het dat bedrijf heeft overgenomen vanwege de technologieën en patenten die het heeft, waarmee het bedrijf 'internationaal kan groeien' volgens de Wever. Destiny groeit door de overname naar 600 werknemers.