Google neemt bedrijf uit Dordrecht over dat helpt bij migratie naar cloud

Google heeft Cornerstone Technology overgenomen. Dat is een bedrijf uit Dordrecht dat klanten assisteert bij het migreren van legacyapplicaties van mainframes naar cloudomgevingen. Details over de overname zijn niet bekend.

Google zegt dat het Cornerstone Technology overneemt vanwege de ervaringen en oplossingen die het bedrijf heeft ontwikkeld. Het bedrijf uit Dordrecht dat in 1989 is opgericht, bevestigt de overname in een korte mededeling op zijn site. Hoeveel mensen er bij het bedrijf werken en hoe de integratie met Google zal verlopen, is niet bekend. Cornerstone wil telefonisch geen inhoudelijke reactie geven.

Volgens Google helpt Cornerstone bedrijven bij het maken van roadmaps voor het migreren van mainframeomgevingen naar de cloud, ook helpt het bedrijf met het omzetten van programmeertalen en databases en met de uitvoering van datamigratie. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.