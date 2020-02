'Apple overweegt om gebruikers apps van derden als default te laten instellen'

Apple zou overwegen om gebruikers van iOS-apparaten de mogelijkheid te geven om apps van derden als standaard in te stellen. Tot nu toe is het nooit mogelijk geweest om alternatieven in te stellen voor apps als Safari en Mail.

Volgens journalist Mark Gurman van Bloomberg overweegt Apple om overstag te gaan vanwege kritiek vanuit overheden en waakhonden. Een antitrustpanel van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zette vorig jaar vraagtekens bij het gesloten systeem van Apple en in Nederland begon de ACM een onderzoek naar mogelijk machtsmisbruik door Apple met de App Store.

Ook zou Apple overwegen om zijn HomePod-speaker compatibel te maken met andere diensten dan Apple Music. Het is niet bekend of Apple deze overwegingen daadwerkelijk doorvoert en wanneer dat gaat gebeuren. Gurman baseert zich op informatie van Apple-medewerkers die anoniem willen blijven.

Het is in iOS nooit mogelijk geweest om apps van derden als standaard in te stellen. Gebruikers kunnen wel alternatieve browsers en programma's downloaden, maar het is niet mogelijk om in het besturingssysteem aan te geven dat deze apps altijd de eerste keus moeten zijn voor bijvoorbeeld het openen van een link of het opstellen van een e-mail.