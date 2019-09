Apple toont niet langer excessief aantal eigen apps bij App Store-zoekopdrachten

Apple heeft de algoritmes van de zoekfunctie in de App Store aangepast waardoor er minder eigen apps worden getoond. Dat bevestigt Apple tegenover The New York Times. De krant toont aan dat Apple tot wel veertien eigen apps bovenaan de resultaten zette.

Volgens het artikel van The New York Times plaatste Apple in mei vorig jaar bij een zoekopdracht naar 'podcast' in de App Store veertien van zijn eigen apps bovenaan de lijst. Het eerste resultaat was Apple Podcasts, daarna volgden andere Apple-apps die niet relevant zijn voor de zoekopdracht, zoals Compass, Find My Friends, Apple TV en meer. Relevante apps van concurrenten kwamen pas na die apps in de lijst voor, waardoor ze veel minder zichtbaar waren. Als ontwikkelaars betaalden voor advertenties om hun app te promoten, waren deze wel bovenaan de lijst zichtbaar. Bij een zoekopdracht staat altijd één advertentie bovenaan.

De Amerikaanse krant heeft het artikel gemaakt aan de hand van data van Sensor Tower, een analistenbureau dat informatie over apps bijhoudt. Daaruit blijkt dat Apple tot begin dit jaar bij de zoekopdracht 'music' acht eigen apps in de resulterende lijst zette. Rond april is dat veranderd en wordt er nog maar één eigen app getoond. Bij andere zoekwoorden is zichtbaar dat er sinds juli minder Apple-apps worden gepromoot.

Volgens Apple zijn de zoekresultaten niet handmatig gemanipuleerd en komt het grote aantal eigen apps in de resultaten door de populariteit daarvan en door de generieke namen. Wel bevestigt Apple tegenover The New York Times dat de zoekalgoritmes zijn aangepast en dat daardoor nu minder eigen apps van Apple in de resultaten naar voren komen.

De App Store van Apple ligt al onder de loep van overheidsinstanties. In Nederland kondigde de ACM in april een onderzoek aan naar mogelijk machtsmisbruik in de downloadwinkel. Dat onderzoek gaat niet alleen over het bevooroordelen van eigen apps, maar ook over de verplichting voor ontwikkelaars om gebruik te maken van het IAP-systeem voor betalingen, waarvan Apple een percentage opstrijkt.

Spotify diende in maart al een klacht in bij de Europese Commissie over de App Store van Apple. Dat ging vooral over het afstaan van een percentage over abonnementen die via de iOS-app worden afgesloten. Het artikel van The New York Times merkt op dat de Spotify-app na de aanklacht veel duidelijker zichtbaar is geworden in de zoekresultaten van de downloadwinkel. Bij een zoektocht naar 'music' stond de Spotify-app in 2018 op de 23e plaats en werden bovenaan de lijst acht Apple-apps getoond. In april waren dat nog maar twee Apple-apps en stond Spotify bij dezelfde zoekopdracht op de vierde plek.