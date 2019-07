Apple ontkent dat het zijn eigen apps voortrekt bij zoekresultaten in App Store

Apple ontkent dat de App Store een algoritme gebruikt waardoor bij zoekopdrachten Apples eigen apps opvallend vaak bovenaan in beeld verschijnen. De aantijging komt van The Wall Street Journal, dat de proef op de som nam naar aanleiding van klachten van ontwikkelaars.

Volgens The Wall Street Journal komen de apps van Apple in ruim zestig procent van de gevallen als eerste keuze uit de bus als gezocht wordt op basistrefwoorden als 'maps'. Apple-apps die inkomsten genereren via abonnementen of aankopen, zoals Muziek en Apple Books, zouden zelfs in 95 procent van de zoekopdrachten als eerste resultaat verschijnen.

The Wall Street Journal stelt dat deze praktijk Apple een belangrijke voorsprong geeft, ten nadele van andere appontwikkelaars, op een markt waar jaarlijks zo’n 45 miljard euro wordt uitgegeven. Voor Apples eigen apps gelden toch al 'andere standaarden', meent de krant. "Ontwikkelaars krijgen van Apple te horen dat de populariteit van hun apps onder meer afhankelijk is van het aantal downloads, reviews van gebruikers en waarderingen. Tegelijkertijd zijn er meer dan twee dozijn Apple-apps die vooraf op elke iPhone worden geïnstalleerd, en die worden afgeschermd van reviews en scores."

Apple ontkent de beschuldigingen en zegt dat het de eigen apps op geen enkele manier bevoordeelt. Een woordvoerder verklaarde tegenover The Wall Street Journal dat Apple intussen een eigen steekproef heeft gedaan, met soms andere resultaten waarbij de eigen applicaties niet op de eerste plaats belandden. Apple gebruikt naar eigen zeggen een algoritme dat vertrouwt op machinelearning en voorkeuren van gebruikers uit het verleden. Meer details over dat algoritme geeft het bedrijf echter niet prijs.