Apple Watch krijgt eigen App Store en vereist niet langer companion-apps

De Apple Watch krijgt met watchOS 6 een eigen App Store en vereist niet langer companion-apps op de verbonden iPhone. Dat heeft Apple bekendgemaakt op zijn Worldwide Developer Conference. Gebruikers kunnen daardoor meer functies uitvoeren zonder iPhone.

De App Store in watchOS 6 maakt het mogelijk om de beschrijving en ratings van apps te bekijken en de apps te downloaden en te installeren. Apple heeft ook de eis laten vallen dat de watchOS-app samen moet werken met een iOS-app op een iPhone.

Ook heeft Apple diverse nieuwe apps gemaakt. Zo is er een decibelmeter die bijhoudt hoe hard het omgevingsgeluid is en die gebruikers waarschuwt als het geluid in de omgeving te hard is. Ook komt er een app om de menstruatiecyclus bij te houden. Op de iPhone komt die ook, als functie in de Gezondheid-app. Apple brengt watchOS 6 dit najaar uit, terwijl ontwikkelaars deze week een bèta kunnen installeren.