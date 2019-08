WatchOS-bèta verraadt mogelijke komst Apple Watch van keramiek en titanium

In een nieuwe bètaversie van Apples WatchOS zitten verwijzingen naar een nieuwe Apple Watch met een behuizing van keramiek of titanium. Mogelijk worden deze modellen aangekondigd bij de lancering van de nieuwe Apple Watch.

De verwijzingen naar de nieuwe modellen zit in een bètaversie van WatchOS 6, en de Braziliaanse website iHelp BR ontdekte daarin een aantal nieuwe animaties waarop de tekst '44mm ceramic case' en '44mm titanium case' staat, waarschijnlijk een verwijzing naar modellen die Apple nog niet heeft aangekondigd.

Apple zelf heeft dus nog niets bekendgemaakt over eventuele plannen voor een Apple Watch van keramiek of titanium, maar als de verwijzingen daadwerkelijk bedoeld zijn voor nieuwe modellen, dan worden deze waarschijnlijk bij de lancering van de volgende Apple Watch aangekondigd. Het is dan aannemelijk dat de opties voor keramiek of titanium een meerprijs betekenen.

Volgens de geruchten brengt Apple de nieuwe generatie Apple Watch in het najaar uit. Dat zou dan gaan om versie 5 van het slimme horloge.