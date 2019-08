'T-Mobile Nederland kondigt woensdag e-simondersteuning aan' - update

T-Mobile heeft een pagina met uitleg over hoe e-sim te gebruiken op zijn Nederlandse website gezet en weer offline gehaald. Dat de provider met e-simondersteuning komt is zo goed als zeker, het is echter de vraag wanneer de officiële aankondiging volgt.

De pagina werd opgemerkt door tweaker pctje die in zijn rss-feed het artikel 'Hoe gebruik ik eSIM en dual sim op mijn iPhone' langs zag komen. T-Mobile had het artikel op zijn Nederlandse website gezet, maar de pagina is weer verwijderd. De tweaker maakte afbeeldingen van de tekst uit het artikel.

Eind juli ging het gerucht dat T-Mobile halverwege augustus zou beginnen met de ondersteuning van e-sim. Op de Apple-website werd T-Mobile ook al genoemd als provider die dat ondersteund, maar dat werd later weer weggehaald. De provider wilde destijds niet bevestigen tegenover Tweakers wanneer e-simondersteuning beschikbaar komt.

De uitlegpagina van T-Mobile spreekt alleen over iPhones. Dat zijn momenteel de enige smartphones met e-simondersteuning die in Nederland officieel worden verkocht. Google Pixel 2-telefoons en nieuwere varianten ondersteunen het ook, maar die zijn niet officieel te koop in Nederland.

Update 21:05: T-Mobile begint woensdag officieel met ondersteuning van e-sim in Nederland. Dat blijkt uit de reacties onder dit bericht, waarin een e-mail is te zien van T-Mobile die dat bevestigt. De titel van het artikel is aangepast.