T-Mobile begint met aanbieden van e-sim in Nederland

T-Mobile is officieel begonnen met het aanbieden van e-simfunctionaliteit in Nederland. Klanten met een geschikt toestel die al een abonnement hebben, kunnen voor 5,09 euro een e-sim aanvragen. Bij nieuwe abonnementen is er geen meerprijs.

Klanten kunnen een e-sim aanvragen via My T-Mobile en die activeren door een qr-code te scannen. De e-sim kan ook via de website van de provider besteld worden; T-Mobile stuurt dan een qr-code via de post. T-Mobile biedt e-sim ook aan bij nieuwe abonnementen, zowel bij sim-only als in combinatie met een telefoon.

T-Mobile noemt de iPhone XR, XS en de XS Max als ondersteunde smartphones. Ook de iPad Pro en iPad Air worden ondersteund, maar de Apple Watch nog niet. T-Mobile zegt klanten op de hoogte te brengen als er ondersteuning voor e-simfunctionaliteit in het Apple-horloge komt. Ook de Google Pixel-smartphones vanaf de Pixel 2 kunnen overweg met e-sim, maar die worden officieel niet verkocht in Nederland, dus die noemt T-Mobile niet.

Met de komst van e-simondersteuning krijgen de iPhones dualsimondersteuning. De e-sim kan naast de fysieke sim gebruikt worden en daardoor kunnen iPhone-bezitters nu twee abonnementen op hun toestel gebruiken. E-simgebruikers kunnen bij T-Mobile twee keer per jaar gratis een nieuwe e-sim aanvragen. Dat is bijvoorbeeld nodig als klanten van telefoon wisselen. T-Mobile is de eerste Nederlandse provider die e-sim aanbiedt aan consumenten, al biedt het Britse Truphone het ook al enige tijd aan in Nederland. Wanneer andere providers volgen is nog niet bekend.