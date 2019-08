Australië draait verbod op DayZ terug na aanpassingen in het spel

Een Australische keuringsinstantie heeft het verbod op de zombiesurvivalgame DayZ teruggedraaid. Dat heeft waarschijnlijk te maken met aanpassingen die Bohemia Interactive heeft doorgevoerd.

De Australische afdeling van Kotaku heeft een screenshot gepubliceerd waarop is te zien dat de keuringsinstantie het spel voorzien heeft van classificatie. Ook is te zien dat het gaat om een aangepaste, gemodificeerde versie van DayZ. Wat er precies is aangepast is niet vermeld, maar eerder bleek al dat de instantie vooral viel over het gebruik van cannabis in het spel.

Wiet zat alleen nog maar in een experimentele versie van het spel, die nog niet live was. De drug kon door spelers gebruikt worden om de gezondheid van hun personage te herstellen en daarmee kwam het spel in de ogen van de keuringsinstantie waarschijnlijk teveel in het vaarwater van het stimuleren van drugsgebruik. Deze toevoeging van wiet zal nu waarschijnlijk van de baan zijn.

De Classification Board heeft DayZ inmiddels van een MA15+-label voorzien. Dat betekent dat er sprake kan zijn van seks of drugsgebruik, waardoor alleen mensen van vijftien jaar of ouder het spel mogen spelen; kinderen onder de vijftien jaar moeten begeleid worden door een volwassene.

Eerder weigerde de instantie een leeftijdsaanduiding toe te kennen aan de fysieke versie van DayZ, wat in feite neerkwam op een weigering om die versie op de Australische markt toe te laten. De digitale versie was overigens al sinds 2013 beschikbaar, ook in Australië. Al snel bleek echter dat de bezwaren ook gevolgen hadden voor de digitale versie, die vervolgens uit de Australische Xbox- en PlayStation-onlinewinkel werd verwijderd. Inmiddels het spel in de Australische Xbox-winkel weer beschikbaar, maar in de PlayStation Store is de titel nog altijd niet te vinden.