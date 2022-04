Scifi-survivalgame Icarus van DayZ-maker verschijnt op 11 augustus voor pc

De scifi-survivalgame Icarus verschijnt op 11 augustus op Steam. Het spel kost dan 25 euro voor de standaardversie, of 85 euro voor een deluxe-versie met twee dlc en een extra gamemodus. Eerder zei ontwikkelaar RocketWerkz nog dat de game gratis zou zijn.

RocketWerkz schrijft op Steam dat de release van de game is vervroegd van de herfst naar 11 augustus. Daarnaast kondigt de ontwikkelaar met Outposts een nieuwe gamemode aan. In deze modus heeft de speler geen aflopende timer of vijanden en kan de speler binnen een biome van 1x1km een nederzetting bouwen. De ontwikkelaar kondigt alvast een Arctic- en Forest- biome aan, die allebei binnen de deluxe-versie vallen. Of de standaardversie ook de Outpost-mode krijgt, is nog niet duidelijk.

Icarus is een session-based survivalgame die zich afspeelt op de planeet Icarus. Deze planeet was bedoeld als een tweede aarde die via terraforming geschikt voor menselijke bewoning moest worden. Deze terraforming mislukte echter, waardoor de lucht giftig werd. Deze mislukking zorgde er wel voor dat er nieuwe 'exotic matter' werd ontdekt, een materiaal dat waardevol blijkt te zijn. De speler moet daarom op de planeet zien te landen en dit materiaal vinden.

Iedere keer dat de speler landt op een planeet, krijgt hij een bepaalde missie die volbracht moet worden en een tijdslimiet. Daarbij moeten spelers op de planeet zien te overleven en zoeken naar eten en onderdak. Op de planeet zijn vijanden te vinden zoals beren, die met onder meer pijl en boog omgelegd moeten worden. Spelers kunnen houten of stenen huizen bouwen, maar deze huizen kunnen door blikseminslag worden vernietigd.

Wanneer de speler een missie binnen de tijd weet te volbrengen, speelt hij of zij resources vrij om technologie te ontwikkelen. Met deze technologie kan de volgende missie gemakkelijker worden gemaakt. Lukt het de speler echter niet om de missie op tijd te volbrengen, of komt hij of zij te sterven, dan is de progressie en techtree verloren.

Icarus werd vorig jaar aangekondigd en wordt gemaakt door RocketWerkz, een studio die is opgericht door de originele DayZ-maker Dean Hall. Eerder werd gesproken over een free-to-play-game, maar de ontwikkelaar zegt er nu geld voor te vragen om regelmatig updates en dlc te kunnen maken. Het spel is alleen te spelen en in co-op met maximaal acht mensen.