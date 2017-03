Door Paul Hulsebosch, woensdag 8 maart 2017 11:25, 23 reacties • Feedback

Aan Ion, een mmog met de ruimte als setting van DayZ-bedenker Dean Hall, wordt niet langer gewerkt. De game werd aangekondigd op de E3 van 2015 en was in productie bij Halls eigen studio RocketWerkz en het Engelse Improbable.

De ontwikkeling van Ion ligt al maanden stil, achterhaalde Eurogamer. Tegenover de website gaf eerst het Engelse Improbable toe dat het al geruime tijd niet meer bij de ontwikkeling van Ion betrokken is. Daarna nam de site contact op met Dean Hall, die aangaf dat hij een halfjaar geleden verhuisd is van Londen naar zijn geboorteland Nieuw-Zeeland en dat hij sinds die tijd niet meer aan Ion werkt. RocketWerkz, de studio die Hall een jaar eerder oprichtte, werkt aan andere projecten.

Ion werd aangekondigd tijdens de persconferentie van Microsoft op de E3 van 2015. Hall wilde van Ion een mmog in de ruimte maken. Hall had grootse plannen met de game. "Ik wil een game maken die geen game meer is. Ik wil een game maken die een universum is. Een universum dat niet gebouwd is op scripts en quests, maar op de wetten van natuurkunde, biologie en scheikunde. Een simulatie-mmog die de verovering van het heelal verkent, die spelers de kans geeft om een pionier te zijn in een harde omgeving."

Voor de ontwikkeling van de game zocht Hall samenwerking met Improbable, een ontwikkelaar uit Londen die met SpatialOS een engine ontwikkelt die zeer geschikt is voor een project als Ion. De ontwikkeling van SpatialOS loopt door, volgens Improbable, mede dankzij een investering van Google. RocketWerkz heeft inmiddels een team van veertig ontwikkelaars. De studio heeft vr-game Out of Ammo gemaakt en werkt aan een opvolger die de titel 'Out of Ammo: Death Drive to Italica' meegekregen heeft. De studio werkt ook nog aan 'een grote multiplayergame', waarover het verder nog niets wil loslaten.

Hall werd bekend met DayZ, oorspronkelijk een mod voor de militaire shooter Arma II. In dienst van Arma-ontwikkelaar Bohemia Interactive werkte Hall de mod uit tot volwaardige survivalgame. Nadat DayZ op de markt kwam, verliet Hall Bohemia om voor zichzelf te beginnen.

Aankondiging Ion tijdens E3 2015