Cooler Master brengt de MasterWatt 1200 MIJ uit, een 1200 watt-voeding die 999 euro kost. De letters MIJ staan voor Made in Japan, volgens de fabrikant komt tachtig procent van de onderdelen uit dat land. De voeding is ontworpen door componentenbedrijf Murata.

De voeding opereert fanless tot vijftig procent van zijn vermogen en is voorzien van een 80plus-titaniumlabel. In de psu zit een Silencio FP-ventilator van het 135mm-formaat en de bekabeling is volledig modulair uitgevoerd. Er zijn twaalf pcie-connectoren aanwezig en kabels om zestien sata-apparaten aan te sluiten.

Cooler Master claimt dat veertig ontwikkelaars van het Japanse componentenbedrijf Murata meer dan 165.000 uur hebben besteed aan de ontwikkeling van de voeding. Twintig procent van de onderdelen zou speciaal door Murata zijn ontwikkeld voor deze voeding.

Cooler Master geeft tien jaar overdraagbare garantie op de MasterWatt Maker 1200 MIJ. De voeding is vanaf begin maart verkrijgbaar voor een adviesprijs van 999 euro.