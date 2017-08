Seasonic brengt Focus Plus Platinum-voedingen op de markt

Seasonic maakt zijn Focus Plus Platinum-voedingen beschikbaar. De fabrikant brengt modellen met vermogen van 550, 650, 750 en 850 watt uit in de lijn van voedingen met 80Plus Platinum-aanduiding.

De Focus Plus Platinum-voedingen zijn vanaf 14 augustus leverbaar in de Benelux. De voedingen staan inmiddels in de Pricewatch. Het gaat om modulaire voedingen met 80Plus Platinum-certificaten. De adviesprijs van de 550W-uitvoering is 109,95 euro, meldt Hardware.info. De prijs van de krachtigste voeding, de Focus Plus Platinum 850, is 129,95 euro.

Seasonic introduceerde zijn nieuwe Focus Plus-lijn begin dit jaar, te beginnen met de Focus Plus Gold-modellen. De fabrikant richt zich met de voedingen onder andere op bouwers van compacte systemen. De afmetingen van de modulaire psu's zijn 150x140x86 mm. De fabrikant voorziet de modellen van 10 jaar garantie.