Blizzard heeft verschillende nieuwe games in ontwikkeling

Na afloop van de presentatie van de kwartaalcijfers maakte Blizzard kenbaar dat het een incubatieteam heeft opgericht waar gewerkt wordt aan verschillende nieuwe games. Het team staat onder leiding van mede-oprichter Allen Adham.

Adham, in 1991 een van de drie oprichters van het Silicon & Synapse, het bedrijf dat uit zou groeien tot Blizzard Entertainment, keerde eind 2016 terug op het oude nest, na een afwezigheid van 12 jaar. Binnen Blizzard heeft hij de leiding gekregen over een incubatieteam, dat de ruimte krijgt om nieuwe concepten uit te werken. Dat maakte Mike Morhaime, een van de andere drie oprichters en tegenwoordig directeur van de studio, bekend in een telefoongesprek met investeerders. Met het incubatieteam werkt Adham aan verschillende nieuwe games, maakt Morhaime bekend. "Wat het ontwikkelen van nieuwe ip's betreft staan we er beter voor dan ooit", stelt Morhaime. De studio kijkt bij de ontwikkeling onder andere naar mobiele telefoons.

Blizzard heeft geen haast met het uitbrengen van nieuwe gametitels. "We hebben verschillende teams binnen de incubatiesectie, die onder leiding staan van een aantal van onze meest ervaren ontwikkelaars. Ik moet daar aan toevoegen dat nieuwe games van Blizzard-kwaliteit flink wat tijd kost. Zoals we in het verleden hebben laten zien: we gaan niets naar de markt brengen dat niet aan onze verwachtingen en die van onze fans voldoet." Het kan dus zijn dat een aantal van de projecten van het incubatieteam nooit op de markt zal verschijnen.

Blizzard heeft vaker projecten geschrapt, soms zelfs in een zeer laat stadium. Zo staakte de studio in 2006 het werk aan actiegame StarCraft: Ghost, dat zo goed als af was. In 2013 stopte het met de ontwikkeling van Titan, de mmog die de opvolger van World of Warcraft moest worden. Dat Blizzard werkt met kleine teams die een nieuw concept uit mogen werken, is niet nieuw. Het heeft de studio bovendien geen windeieren gelegd. Zo zijn zowel Hearthstone als Heroes of the Storm gestart als dergelijke kleinschalige projecten.