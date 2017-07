Blizzard stopt in oktober ondersteuning voor games op Windows XP en Vista

Blizzard heeft bekendgemaakt dat het de ondersteuning voor Windows XP en Windows Vista gaat beŽindigen in een aantal games van de ontwikkelaar. Het gaat om bekende titels als World of Warcraft, Starcraft II, Diablo III, Hearthstone en Heroes of the Storm.

Blizzard zegt dat vanaf oktober de games niet meer zullen draaien op Windows XP of Vista. Het staken van de ondersteuning gebeurt in fases, zegt het gamebedrijf. Als reden voor het stoppen van de ondersteuning wijst Blizzard op het feit dat Microsoft de reguliere ondersteuning voor Windows XP, en Vista in 2009 en 2012 heeft beëindigd.

Het gamebedrijf is de twee verouderde versies van Windows ook na 2012 blijven ondersteunen, omdat een redelijk groot deel van de Blizzard-gamers gebruik bleef maken van de oude besturingssystemen. Na Windows Vista zijn er drie grote versies van Windows verschenen en volgens Blizzard is het overgrote deel van de gamers inmiddels overgestapt op een van deze nieuwere versies. Hoeveel spelers nog op XP en Vista zitten, maakt het bedrijf niet bekend.

Blizzard roept mensen die een van deze games nog spelen op Windows XP of Vista, op om een nieuwere versie van Windows te gaan gebruiken. De beëindiging van de ondersteuning zal vanaf oktober geleidelijk worden doorgevoerd. In februari kondigde Blizzard al aan om later dit jaar de ondersteuning te gaan staken.