Door Bauke Schievink, zondag 19 februari 2017 09:11, 23 reacties • Feedback

Blizzard heeft te kennen gegeven dat de ondersteuning van de besturingssystemen Windows XP en Windows Vista bij een aantal games wordt uitgefaseerd. Dat betekent dat de games later dit jaar niet meer zullen functioneren op deze besturingssystemen.

Het nieuws is afkomstig van de fora van Blizzard. In het bericht noemt de uitgever onder andere Diablo III en World of Warcraft, maar ook de games StarCraft II, Hearthstone, en Heroes of the Storm. Alhoewel er aan de ondersteuning voor Windows XP en Vista later dit jaar een einde komt, is er geen precieze termijn bekendgemaakt. Wel is duidelijk dat na de ingreep, alle genoemde games niet meer zullen werken op Windows XP en Vista.

Volgens Blizzard is de ondersteuning voor beide besturingssystemen tot nu toe intact gehouden omdat vele gamers er nog gebruik van maakten, alhoewel Microsoft de ondersteuning al lange tijd geleden beëindigde. De veranderingen zullen gefaseerd worden geïntroduceerd, en Blizzard komt op termijn nog met preciezere berichtgeving omtrent het staken van de ondersteuning voor de besturingssystemen van Microsoft.

Blizzard raadt zijn gebruikers aan, als zij nog gebruikmaken van Windows XP of Vista, om te upgraden naar een nieuwere versie van het besturingssysteem. Onduidelijk is hoeveel gamers precies te maken krijgen met het stopzetten van de ondersteuning.