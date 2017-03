Door Mark Hendrikman, zondag 26 maart 2017 10:16, 9 reacties • Feedback

Submitter: Ketho

Na enkele geruchten heeft Blizzard nu de komst van een Starcraft-remaster bevestigd. De game krijgt een flinke grafische upgrade, maar de gameplay belooft exact hetzelfde te blijven als die van het klassieke scifi-strategiespel uit 1998.

Een trailer die op zondag onthuld is, doet de game uit de doeken en zet uiteen wat er nieuw is en wat er hetzelfde blijft. Op grafisch gebied zijn alle sprites, de tweedimensionale afbeeldingen waaruit de hele game is opgebouwd, opnieuw gecreëerd in een hogere resolutie. Daarnaast is er nu ondersteuning voor maximaal 4k-resolutie. Dat betekent ondersteuning voor breedbeeldschermen en de mogelijkheid om uit te zoomen om een beter overzicht van het slagveld te krijgen. Hoewel Blizzard in de trailer ongewijzigde gameplay belooft, zal een groter zichtveld daar hoogstwaarschijnlijk toch wel een uitwerking op hebben.

Inhoudelijk is de game compleet en grotendeels ongewijzigd. De campages voor de Terran, Zerg en Protoss zijn aanwezig en de Brood War-inhoud is er ook. Op de starCraft-website spreekt men van 'briefing-intermezzo's in ras-thema' die het verhaal op een frisse manier brengen. Dat betekent dat de scrollende teksten en pratende hoofden van het origineel waarschijnlijk geen terugkeer doen. Mogelijk betekent dit ook dat de animatietussenfilmpjes van Starcraft niet van de partij zijn. Hier vallen namelijk ook geen opgepoetste versies van te zien in de trailer.

De remaster heeft volledige ondersteuning voor Battle.net. Spelers kunnen zo online spelen en ook gebruik maken van de nieuwe matchmaking-optie. Daarnaast kan er ook ouderwets via lan in multiplayer gespeeld worden.

De muziek en gesproken teksten zijn volgens de StarCraft-website 'herzien en verjongd' en opnieuw opgenomen. Het is niet helemaal duidelijk in hoeverre de audio op het gebied van inhoud nog overeenkomt met het origineel. De muziek klinkt in de trailer in ieder geval lichtelijk anders.

De remaster heeft ondersteuning voor dertien verschillende talen, wat er volgens Gamespot acht meer zijn dan in het origineel. Die website spreekt er ook van dat er cloudopslag beschikbaar zal zijn voor savegames, zelfgemaakte levels, keybinds en replays.

De game moet in de zomer van dit jaar uitkomen. Hoeveel deze gaat kosten, is op dit moment nog niet bekend. Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie terecht op de StarCraft-website. De StarCraft-community TeamLiquid heeft ook een interview met enkele ontwikkelaars gepubliceerd.