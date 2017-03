Door Joris Jansen, vrijdag 3 maart 2017 19:20, 7 reacties • Feedback

De nieuwe hero Probius, afkomstig uit Starcraft, zal op 15 maart beschikbaar komen voor spelers van Heroes of the Storm. Probius wordt geclassificeerd als een 'ranged specialist'. Het is een kwetsbare hero die vooral vanaf afstand zal opereren met hoge burst damage en crowd control.

Probius is een kleine vliegende sonde die op een vis lijkt. De hero heeft een aantal verschillende capaciteiten om controle te houden op tegenstanders en hen flinke schade toe te brengen. De passieve eigenschap van Probius is een 10 procent hogere voortbewegingssnelheid doordat hij zweeft boven de grond. Eventueel kan de hero er ook voor kiezen om voor vijf seconden 50 procent meer snelheid te krijgen. Daarnaast is de sonde in staat een tweetal pylonnen te laten ontstaan die zicht geven op een bepaald gebied. Zijn heroïsche capaciteiten bestaan uit het sterker maken van een pylon en het creëren van een beschermend schild dat gedurende vier seconden in staat is tegenstanders met 80 procent te vertragen en bij aanraking ook schade doet.

Daarnaast beschikt Probius over de mogelijkheid om een Photon Cannon te creëren, die gedurende elf seconden schade kan toebrengen aan tegenstanders. Probius kan vijanden onder controle houden met een Warp Rift, die tegenstanders gedurende negen seconden voor 20 procent vertraagt. Vijanden kan hij bestreden met een Disruption Pulse, een straal die schade doet; als de kern van een Warp Rift door de straal wordt geraakt volgt er een explosie die nog meer schade doet.

Het achtergrondverhaal bij Probius is dat hij zich altijd al heeft willen bewijzen. Ondanks zijn kleine formaat heeft hij een grote impact gehad door het verplaatsen van een cruciale pylon tijdens de herovering van Aius. Probius staat als de dapperste van de bestaande probes te trappelen om zijn rol in de Nexus te vervullen.

Deze nieuwe hero komt uit op 15 maart maar verschijnt volgende week al op de public test realm. Ook komt volgende week een nieuwe update van Heroes of the Storm uit. Deze patch voegt een aantal nieuwe zaken toe aan de game, zoals een overzicht bovenaan het scherm met alle gezondheids- en energiemeters van alle vrienden en vijanden op de map. Ook is het tracken van hero kills nog eenvoudiger gemaakt, doordat er aan de zijkant van het ingamescherm een nieuwe lijst staat die bijhoudt wie wie heeft verslagen. Spelers van de moba-game die op hoog niveau acteren worden beter geïnformeerd op het moment dat het speelveld in brand wordt gestoken; als een hero in brand staat zal ter indicatie het portret van deze hero gaan gloeien met vlammen. De nieuwe update is ook goed nieuws voor tanks; deze karakters krijgen meer bepantsering.