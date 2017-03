Door Sander van Voorst, vrijdag 3 maart 2017 18:50, 1 reactie • Feedback

Amazon wil dit jaar mogelijk met nieuwe Alexa-apparaten komen, die gebruikers in staat stellen om gesprekken met elkaar te voeren. Het apparaat moet daarbij dienst doen als een soort intercom tussen meerdere gebruikers.

Recode meldt op basis van bronnen dat het nog niet zeker is of het om meer dan een apparaat gaat dat deze functie kan vervullen, maar dat er momenteel bètatests binnen Amazon plaatsvinden. Een van de functies is het 'starten van een telefoongesprek via een spraakcommando', aldus de site. Het is de verwachting dat Amazon in de komende maanden met een officiële aankondiging komt.

Details over de precieze werking van het systeem ontbreken nog, bijvoorbeeld of gebruikers hun eigen telefoon en contacten kunnen synchroniseren of dat het apparaat van een eigen nummer is voorzien. Volgens Recode zou de nieuwe functie mensen ertoe aanzetten om Alexa-apparaten, zoals de Echo-speaker, vaker te gebruiken. Hoewel er steeds meer 'skills', oftewel integraties, voor de spraakassistent uitkomen, zou uit onderzoek blijken dat deze maar weinig gebruikt worden.

Verder zou er sprake zijn van de ontwikkeling van een Alexa-apparaat met een camera. De spraakassistent wordt door veel fabrikanten in uiteenlopende producten gebruikt, zoals op de CES-elektronicabeurs van dit jaar te zien was.

