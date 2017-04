Door Olaf van Miltenburg, donderdag 13 april 2017 19:58, 5 reacties • Feedback

Amazon maakt de Alexa 7-Mic Far-Field Development Kit beschikbaar aan systeembouwers. Deze kunnen hiermee makkelijk de Alexa-spraakassistent in hun eigen hardware integreren. Naast hardware gaat het om de software van de Echo.

De ontwikkelkit bestaat uit de zeven microfoons van de Echo-speaker, de software van Amazon voor spraakherkenning, ruisonderdrukking en echovermindering en de referentiesoftware voor bediening en communicatie met de Alexa Voice Service.

Fabrikanten kunnen al ondersteuning voor Amazons Alexa in hun apparaten integreren. Tijdens de CES-elektronicabeurs in Las Vegas, begin dit jaar, was te constateren dat veel fabrikanten hier inmiddels toe overgaan. Volgens Amazon is er veel vraag naar tools om dit mogelijk te maken en moet de devkit ervoor zorgen dat bedrijven dit sneller en goedkoper kunnen doen.

De Alexa 7-Mic Far-Field Development Kit komt aanvankelijk op basis van uitnodiging beschikbaar. Systeembouwers moeten zich hiervoor inschrijven.